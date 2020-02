Mengálvio é lembrado por Lummertz

Ao reinaugurar no final de janeiro o Ginásio Poliesportivo e de Recreação Manoel Nascimento Júnior, em Santos, onde foram investidos R$ 17 milhões, ao fazer sua fala de saudação às autoridades e população presentes, o catarinense Vinicius Lummertz Silva, exministro e atual secretário do Turismo de São Paulo, fez questão de registrar a presença de seu conterrâneo, que estava ali, junto às autoridades porém encoberto: o lagunense Mengálvio Pedro Figueiró, multicampeão pelo Santos e pelo Brasil, assim como Edú e Clodoaldo, que também aparecem na foto com o ativo e dinâmico secretário. Entre as autoridades, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, secretários de Estado e o Governador do Estado de São Paulo, João Doria. Sobre o novo espaço que foi reinaugurado, Vinicius disse que ele terá impacto positivo tanto na qualidade de vida dos moradores, que poderão desenvolver suas atividades físicas e sociais, quando na atração de turistas, por meio da realização de eventos.

Prêmio

Recentemente, pelo trabalho que realiza no turismo de São Paulo, Lummertz recebeu em Madrid, o troféu Silvia Zorzanello, na Feira Internacional de Turismo. São Paulo é o segundo destino mais procurado no mundo em 2020, segundo pesquisa do Google.