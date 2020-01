Mercado Público – Inauguração dia 31

Extraoficialmente, soube-se ontem,16, que a reinauguração do Mercado Público Municipal, que teve recursos do BNDES, na ordem de R$ 5.667.898,74, estaria marcada para o próximo dia 31, ainda que de forma estranha, já que até ali, certamente, os boxes comerciais ainda não estarão instalados, até porque, somente na edição do último dia 15, é que a prefeitura publicou a lei ordinária 2131, que autoriza a outorga, mediante procedimento licitatório, a concessão onerosa de uso de prédio público, para exploração de atividade econômica, pelo prazo de quatro anos, renováveis por mais quatro.

Conforme a lei, cada proponente poderá participar de uma única oferta para aquisição de contrato de concessão de uso a título oneroso, de um único box, com um restaurante no piso superior e bares, empórios, cerveja artesanal, sorveteria, cafeteria, armazém de produtos orgânicos, cestaria, verdureira, padaria artesanal, tabacaria, floricultura, souvenir, restaurante saudável, peixaria, açougue e feira de hortifrutigranjeiros, no piso inferior.

Exposição

Fala-se que, após aberto, inicialmente e não se sabe por quanto tempo, haveria uma exposição de fotos antigas do próprio mercado.