Dia do Professor

A próxima terça-feira, 15, assinalará a passagem do Dia do Professor, profissional de quem só podemos ter gratidão, atuando sempre com empatia, respeito, liderança, comunicação, flexibilidade e humildade, um verdadeiro voluntário.

Colégio Militar

Mesmo que tenha sido confirmado o seu funcionamento, é de se estranhar a demora para publicação de edital que selecionará alunos e professores para o Colégio Militar de Laguna. Lembrando que o calendário oficial de início das aulas no Estado, está marcado para 6 de fevereiro, espera-se que o referido edital seja publicado nos próximos dias e não em meses, como foi anunciado no meio de semana.O CM de Laguna, criado pelo então governador Eduardo Pinho Moreira, oferecerá 35 vagas para filhos de militares e 35 para civis, claro atendendo resultado de sorteio a ser realizado. Sabe-se que o diretor geral aqui, será o Major Peterson do Livramento, hoje comandando a PM em Braço do Norte.

Mercado Público

Ainda não se tem conhecimento, de quando será publicado o edital de licitação que garantirá a ocupação dos 24 boxes, de preços e tamanhos diferenciados, do Mercado Público, que deve ser inaugurado em 6 de dezembro. Pelo que se ouve, funcionará com um restaurante no piso superior e no inferior, peixaria, açougue, bares, empórios, cerveja artesanal, sorveteria, tabacaria, cafeteria, armazém de produtos orgânicos, cestaria, verdureira, padaria artesanal, floricultura, souvenir e feira de hortifrutigranjeiros, entre os mais citados. Externamente, se constata que a obra realizada pela Magapavi, está ficando um verdadeiro espetáculo.

9º Prêmio ACIF de jornalismo

Para o pessoal da imprensa: até domingo,13, continuam abertas as inscrições para o 9º Prêmio Acif de Jornalismo, envolvendo histórias inspiradoras de empreendedorismo, até porque empreender é mais do que preencher planilhas, assinar contratos, lidar com números e driblar estatísticas. Toda grande história de empreendedorismo tem muita dedicação, suor e amor envolvidos.E a ACIF (Associação Comercial de Florianópolis) quer conhecer uma dessas histórias, com o tema “CNPJ tem Coração”, oferecendo premiação de seis e oito mil, nas categorias rádio, tele e foto. A promoção leva o apoio da Associação Catarinense de Imprensa.

Isenção de IPTU

Em pauta na sessão de 3ª feira, 8, o projeto de 068/19, de autoria da vereadora Nádia Tasso Lima (MDB), que concede isenção do IPTU-Imposto Predial e Territorial Urbano, sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de doenças consideradas graves, no âmbito de Laguna, teve aprovado pedido de vistas do Vereador Valdomiro Barbosa de Andrade (MDB).

Suspenção

Em decisão da 3ª Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça, na 3ª feira, 8, por 2 votos a 1, fica confirmada suspensão dos trabalhos da comissão processante que investigaria se o vice-prefeito Júlio Willemann (PSD), teria cometido crime de responsabilidade, por viajar ao exterior sem autorização do Legislativo. Lembrando que em decisão liminar, em 9 de julho, o Juiz, dr. Pablo Araldi, da Comarca de Laguna, havia suspenso a tramitação da Comissão Processante. À decisão cabe recurso.

Semana Acadêmica da UDESC

Iniciada no último dia 5, termina hoje, 11, a 1ª Semana Acadêmica voltada aos assuntos relativos aos cursos de Biologia(Marinha e Biodiversidade) ofertados no polo de Laguna.Para hoje,11, a programação marca para o período de 8h às 112h – Minicurso: Neurobiologia da ansiedade e meditação: conhecimentos e práticas emergenciais – Profs. Drs. José Vargas e Gustavo Reolon | Local: Sala 209; Minicurso: Cannabis: da droga ilícita à planta medicinal – Prof. Dr. Rafael Mariano de Bitencourt | Local: Sala 212; 9h30 – 12h | Minicurso: Utilização de células-tronco e biomateriais na engenharia tecidual – Dra. Natasha Maurmann | Local: Sala 216; 13h30 – 15h | Palestra: Conceitos básicos de engenharia tecidual e medicina regenerativa – Dra. Natasha Maurmann | Local: Auditório II; 15h30 – 17h – Palestra: Estimativa de idade em mamíferos marinhos: técnicas e aplicações – MCs. Valéria Conversani | Local: Auditório II; 20h – 2h | Happy Hour | Local: Beer Conveniência.