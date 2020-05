Cantando as belezas de Laguna, como o Mar Grosso e a Pedra do Frade,entre outras, Guilherme Preuss Berkembrok, o conhecido Gui Preuss, gravou a música MEU LUGAR que deve ser ouvida por todos aqueles que gostam e até os que não, por que não?, da cidade juliana.

Formado em Educação Física, pela Unisul, sobrinho da conhecida Soprano, Neusa, que também é presidente do Coral Santo Antônio, ele aprendeu a tocar violão com o músico Gero Perito.

Amante da sua (nossa) cidade, num momento de inspiração compôs a música MEU LUGAR, gravando-a em seguida no Estúdio do Ricardo Prates, na praia do Mar Grosso e em vídeo, com a produção de JR5 Filmes, disponível em todas as plataformas digitais, logo podendo ser acessada facilmente pelo link linktr.ee/meulugar.

Álbum

Ainda este ano, ele pretende gravar e lançar um completo álbum, com canções as mais variadas mas, sempre cantando e enaltecendo as belezas de Laguna.

MEU LUGAR

No Molhes da Barra

Vendo o boto pescar

Na Praia do Mar Grosso

É onde eu quero estar

Fui na Pedra do Frade

Olhei tudo dali

Surfei no Cavalinho

Voltei pela Praia do Gi

Aqui é onde minha felicidade ecoa

É no Molhes da Barra que eu gosto de ficar a toa

Temos nossos problemas mas a vida aqui é tão boa

Vou no Gravatá

Quando o vento é nordeste

Cidade abençoada

Isso é coisa celeste

Já andei tudo aqui

Conheço cada lugar

E é em Laguna

Que eu quero me encontrar

Aqui é onde minha felicidade ecoa

É no Molhes da Barra que eu gosto de ficar a toa

Temos nossos problemas mas a vida aqui é tão boa