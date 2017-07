Se alguma coisa enche de orgulho a jornalista Miriam Guedes de Azevedo, é ter nascido em Laguna. Vivendo em Santos desde os 16 anos de idade, quando seus pais, Erna Guedes de Azevedo e Elias Cardoso de Azevedo decidiram ir morar na bela cidade paulista, Miriam não esquece Laguna e volta, sempre que pode.Formada em Comunicação pela Universidade Católica de Santos, trabalhou durante 35 anos no jornal A Tribuna, sendo os últimos 11 como Editora-chefe, “um cargo difícil, de muita responsabilidade, mas que oferece uma oportunidade imensa de crescimento pessoal e profissional”. Primeira mulher a ocupar o cargo de Editora-chefe num jornal diário de grande circulação no País, Miriam teve, nos mais de 35 prêmios que recebeu ao longo de sua carreira, o reconhecimento pelo seu trabalho. Entre tantas premiações, três estão entre as que mais a emocionaram. O Prêmio Esso de Jornalismo, um dos mais importantes da área, no Brasil; o do Jornal de Laguna, em 1998, porque esse, afirma, lhe fala diretamente ao coração por representar o reconhecimento da terra natal às inúmeras reportagens que escreveu sobre a Cidade durante sua carreira; e o título de Cidadã Santista, que considera uma declaração de amor do lugar que escolheu para morar. Hoje, Miriam considera encerrada sua participação no jornalismo diário. Desde 2004, trabalhou na Prefeitura de Santos, quando foi convidada pelo então prefeito Beto Mansur para escrever um livro sobre seus 8 anos de mandato. O livro está pronto, mas por opção do entrevistado, ainda não foi publicado. O governo de Beto Mansur acabou, mas Miriam permaneceu no Governo Municipal então convidada pelo prefeito João Paulo Tavares Papa. Em 2005 foi responsável pelas políticas de Turismo do Município de Santos, como chefe do Departamento de Políticas de Turismo, da Secretaria Municipal de Turismo. Uma nova carreira pela qual Miriam revelou o mesmo entusiasmo da época do Jornalismo. Um tema que cultivou ao longo dos anos em que trabalhou como jornalista, participando de congressos, reuniões, seminários e feiras no Brasil e em Portugal, Espanha, França, Itália e Argentina países que estão entre os que mais se destacam no setor pelo crescimento e organização, em todo o mundo. E a volta para Laguna? Miriam diz que fez uma tentativa, a partir de 2001, quando abandonou o jornalismo. Comprou, com o marido Daniel Enrique Santos, um sítio à margem da Lagoa do Imaruí e da BR 101, onde construíram uma bela casa e pretendiam instalar um empreendimento empresarial que até hoje não saiu do papel devido a entraves para obter a documentação. Mas, mesmo um pouco cansada com tantas dificuldades a enfrentar, diz que, na realidade, nunca partiu. E acrescenta que, enquanto mantiver uma conta no banco, um número de telefone, uma casa e os familiares e amigos no coração, estará em Laguna. Mesmo que só na lembrança.