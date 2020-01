Com a presença de autoridades, como o prefeito Mauro Candemil, Coronel Jefer Francisco Fernandes e vereadores Adilson Paulino e Peterson Crippa da Silva, comerciantes, como Same Omar, de Rainha Calçados e Marcelo Massih, da By Chelo e convidados, na noite de sexta-feira,27, proprietários e funcionários promoveram um happy hour de lançamento da MIX SUL SC 103.1 FM, apresentando detalhes da programação da nova rede, de grande sucesso nos grandes centro do País.

Marcando presença no evento, dona Vera Zumblick, viúva do saudoso empresário Túlio Zumblick, na verdade fundador da querida emissora, dirigida pelo filho, Frederico.

Na mesma solenidade de apresentação, foi realizado o sorteio da Promoção Fim de Ano Premiado, que em parceria com clientes e anunciantes, premiou ouvintes participantes, como Carla J. de Souza, que comprou na Panificadora Padeirinho e ganhou um aparelho de Ar Condicionado e a quantia de R$ 1.000,00, Edilene Duarte, cliente do Nunes Materiais para Construção, que ficou com uma Churrasqueira elétrica com cinco espetos e a quantia de R$ 1.000,00 e Rogéria Carpes, que comprou na Recanto, do Mar Grosso e ganhou uma bicicleta e mais a quantia de R$ 1.000,00.

A festa contou com os comunicadores Paulo Cereja, Celso Fernandes, Layse Rezende e Rinalda Zago, e show especial do cantor Marquinhos, da banda Juízo Final.

Através do JL, a MIX SUL SC-103.1 FM, agradece a participação de todos e os convida a ficar ligados, já que muitas novidades e promoções virão neste novo ano.