Responsável por realçar a beleza das mulheres, o cabeleireiro Moisés dos Reis atua na área há 22 anos. Filho da saudosa dona Davina Maria e de “seo” João Adriano, o lagunense conta aos leitores do JL um pouco mais sobre sua trajetória e seu dia a dia.

Foi com um episódio inusitado, ainda na infância, que o profissional descobriu sua vocação: “Aos sete anos cortei os cabelos de todas as bonecas da minha irmã. Como não poderia deixar de ser, ela ficou furiosa comigo. Mal sabia que iniciava ali minha veia artística”.

O passar dos anos levou o focalizado por outras áreas, cidades e até países: “Investi em vários segmentos. Fui professor, técnico em hotelaria e turismo, necromaquiador e motorista, entre tantas outras funções. Morei em Buenos Aires, Criciúma, Florianópolis e Garopaba”.

No ano 2000, Moisés investiu em definitivo na área da beleza: “Comecei lavando cabelos e fui evoluindo aos poucos. Hoje adoro trabalhar com colorimetria e tricologia. A liberdade profissional de mostrar minha arte, rever conceitos e reformular técnicas”.

Com planos de trabalhar por longos anos, enquanto houver saúde, ele garante, estará na ativa: “No que depender de mim terei mais uns 50 anos pela frente. A aposentadoria não é um objetivo de vida, nem mesmo na minha velhice”.

Apaixonado por Laguna, nas horas de folga ele procura se dedicar as suas maiores paixões: “Adoro surfar, caminhar, ir a praia, explorar e viajar. Rodei o mundo e resumindo é nesta terra que se encontra de tudo. Minha família está aqui, logo, aqui é tudo. Moramos no paraíso”.

Para o futuro da cidade, Moisés manifesta sua opinião: “Acho que a cidade precisa de gás, de algo novo. Temos um potencial que nenhum outro lugar no Brasil possui”.