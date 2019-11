Aos 35 anos a advogada lagunense Monica de Souza Firmino dos Santos decidiu abrir mão da carreira jurídica e investir no seu seu próprio negócio.

Há cerca de dois anos, começou a projetar o lançamento de uma marca no segmento moda praia: “A chegada da maternidade me reconectou muito com a natureza de Laguna, com as minhas origens, e principalmente com a praia. Exercendo integralmente o papel de mãe, sentia falta de biquínis e maiôs bonitos, mas confortáveis. Passei a procurar por outras modelagens e não gostava do que encontrava. Foi aí que me veio a ideia de confeccionar moda praia para mulheres maduras. Nascia então a Butiá”.

Filha de dona Jadna e “seo” Nelson, ela recorda que por um tempo focou nos estudos, buscando uma vaga no serviço público, mas alguns acontecimentos a levaram por outros caminhos: “Passei na OAB e por muitos anos me dediquei exclusivamente aos estudos para prestar concurso. Infelizmente, nesse período, durante um exame de rotina, descobrí um tumor no útero. Na opinião de seis médicos o tumor tinha fortes características de ser maligno. Nesse tempo, fiz congelamento de óvulos, porque se fosse um sarcoma, eu não poderia mais ser mãe. Com muita fé e esperança, acordei da cirurgia com o melhor diagnóstico, era um tumor benigno. Esse fato foi decisivo na minha vida. Foi quando decidí ser mãe. Deus me presenteou com o Gabriel, que trouxe outro sentido para o meu profissional”.

Dona de uma rotina intensa, ela procura organizar suas tarefas da melhor forma possível: “Acordo cedo e faço Crossfit. Pela manhã, concilio o trabalho com os cuidados com meu filho. Durante as tardes, me dedico no escritório, na parte de gestão de matéria prima, produção, vendas, estoque e mídias digitais”.

Quando questionada sobre o que a atual atividade tem de melhor, aponta: “ Amo a parte de criação e gestão da produção, nem sinto o tempo passar. Claro que também existem os desafios. Acredito que o maior deles seja confiar e acreditar na sua ideia todos os dias e superá-los com muito otimismo”.

Casada com Mario, nas horas de folga ela procura se dedicar à família: “Gosto de ir à praia com a minha família, brincar com o Gabriel, fazer piquenique e surfar com o meu marido”.

Se o assunto é Laguna, manifesta sua opinião: “A cidade tem sua própria história, fauna, flora e muita, muita cultura. É um lugar grandioso de riqueza de informações e inspirações. Não gosto do discurso que Laguna não se desenvolve. Sinto que nos falta valorizá-la em sua amplitude, preservá-la e deixar que nossas ideias possam fluir com a sua essência, a qual acredito ser a natureza e a cultura. Se cada um de nós, buscarmos isso, com certeza ela prosperará cada vez mais. Eu já vejo isso em novos empreendedores, um novo olhar para o que é nosso”.