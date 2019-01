★1º/01/1873

✝28/10/1953

Nascido na Alemanha, em 1º de janeiro de 1873, Monsenhor Francisco Xavier Giesbert logo veio para o Brasil, mais exatamente para Palmas, no Paraná, sendo ordenado padre então com 25 anos de idade. Atuou como padre em várias paróquias catarinenses, com destaque para Florianópolis, Itajaí, Tubarão, Braço do Norte/Armazém e Laguna, aqui chegando e assumindo em 7 de maio de 1911 e marcando a sua passagem na terra de Anita como iniciador da renovação religiosa da paróquia Santo Antônio dos Anjos, tendo como coadjutores os padres João Batista Steiner, Jacob Hugleston, Guilherme Farinha, Henrique Lindgen e Carlos Keilmann. Outra informação importante sobre o Monsenhor Giesbert, que é nome de rua no bairro de Magalhães, é que ele foi um dos fundadores da Associação das Damas de Caridade. Em Armazém é nome da principal escola de educação básica da cidade. Giesbert faleceu em 28 de outubro de 1953 em São Ludgero.