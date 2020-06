Aos 25 anos, a psicóloga e coach Morgana Figueiredo Medeiros não se vê atuando em outra área se não a que está. Filha de Maria Shirlene e Rogério, a focalizada conta aos leitores um pouco mais de seu dia a dia.

Formada em Psicologia e Gestão de Recursos Humanos, com especialização em Gestão de Pessoas e pós graduanda em Terapia Cognitivo Comportamental, com Análise Comportamental e Life Coach, pelo IBC, ela elenca os requisitos necessários para quem trabalha no segmento: “Creio que é preciso ter a capacidade de empatia, respeitar a dor, crenças e valores dos pacientes e se colocar no lugar do outro, além de constantemente estar em busca de conhecimento”.

Quando questionada sobre o que mais lhe realiza na profissão, Morgana pontua: “O contato com as pessoas. Ajudar cada paciente a enxergar seus potenciais, mostrar que é possível conquistar seus objetivos e sair da situação problema. Fazê-lo acreditar em seu potencial, minimizar ou até mesmo eliminar seus medos, que impedem sua saída da zona de conforto”.

Dona de uma rotina intensa, ela se divide entre os atendimentos: “Atuo em processos de psicoterapia e coaching e também sou responsável técnica e psicóloga na Comunidade Terapêutica AMATRE”.

Feliz com suas escolhas ela garante que se pudesse voltar no tempo faria tudo da mesma forma: “Amo o que faço. Não trocaria a Psicologia por nenhuma outra área. Sempre quis atuar no setor da saúde e hoje tenho absoluta certeza que escolhi a atividade certa. Me identifiquei muito”.

Apaixonada por Laguna e suas belezas naturais, ela manifesta seu ponto de vista sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento: “Vejo a necessidade de uma política coordenada, a fim de integrar os aspectos do desenvolvimento local, tais como: o desemprego, a coesão social e a qualidade de vida”.