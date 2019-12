Na infância, quando perguntada o que gostaria de ser no futuro, Morgana Rosa Gonçalves tinha a certeza de que gostaria ser veterinária. Após um quadro de toxoplasmose, a ideia foi deixada de lado e novas possibilidades a aguardavam em seu futuro.

Durante uma viagem a São Paulo, para visitar uma tia, que era dona de um restaurante na grande metrópole, uma nova paixão tomou conta da focalizada: “O contato com uma cozinha industrial despertou um novo olhar sobre a arte da culinária. Fiquei encarando com aquele universo. Lembro até hoje o primeiro prato que ajudei a fazer: um macarrão ao sugo”.

De lá pra cá, a mãe de Chayenne e Joaquim percorreu uma longa trajetória: “Terminei meus estudos e acabei engravidando. Meus pais me deram todo apoio, ficaram cuidando da minha filha e eu retornei a São Paulo em busca de aprendizado. Assim, comecei lavando louças em restaurantes e aos poucos fui ganhando meu espaço, aprendendo, crescendo, até chegar a trabalhar no fogão”.

Em 2011, a filha de “seo” Joaquim e de dona Silézia decidiu retornar à terra natal e foi aí que surgiu a possibilidade de trabalhar no restaurante Atlântico Sul: “Conhecí a dona Jane, proprietária, e desde então vivemos uma feliz parceria. Tive um intervalo, no qual cheguei a trabalhar em Tubarão, mas retomei o serviço um tempo depois e hoje respondo como chef de cozinha”.

Entre suas responsabilidades, estão a montagem do buffet, a elaboração de pratos, cardápio, bem como direcionar os funcionários da cozinha: “Adoro vencer cada obstáculo do meu dia a dia. Me dedicar ao máximo e entregar ao cliente o meu melhor. Despertar o sorriso em quem aprecia um prato é muito gratificante”.

Casada com Luciano, nas horas de folga ela não fica assim tão longe da cozinha: “Adoro cozinhar para minha família. Acordo cedo e gosto de fazer meu dia render, até mesmo durante a oportunidade de descanso. Para relaxar, adoro assistir séries na Netflix”.

Quando o assunto é Laguna, Morgana manifesta sua opinião: “No meu ponto de vista falta um pouco mais de amor. No momento em que tivermos na administração, alguém que de fato queira olhar para a cidade com carinho, veremos de fato a mudança que tanto sonhamos”.