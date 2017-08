Morre Jacopo Teixeira Tasso

Aos 92 anos faleceu na última segunda-feira, o engenheiro Jacopo Teixeira Tasso, de destacada atuação no setor e igualmente na imprensa, como proprietário, por muitos anos, da nossa querida Rádio Garibaldi.

Viúvo, deixou filhos, netos e bisnetos.

Um pouco da sua história

Lagunense nascido em 9 de maio de 1925, filho da professora Turqueza (Teixeira) e de Giocondo Tasso, o engenheiro Jacopo Teixeira Tasso fez seus estudos iniciais no então Grupo Escolar Jerônimo Coelho e Ginásio Lagunense. Serviu voluntariamente ao Exército Brasileiro em 1945, como Oficial do CPOR, alistando-se ali ainda durante a II Grande Guerra. Em 1948 colou grau em Engenharia Civil pela Escola Nacional de Engenharia, do Rio de Janeiro. Profissionalmente, o dr. Tasso exerceu suas atividades inicialmente na Companhia Siderúrgica Nacional – CSN e no Plano Postal Telegráfico Nacional, no Espírito Santo, onde aliás foi responsável pela edificação de agências dos Correios naquele estado, com destaque para Cachoeiro do Itapemirim. Em 1952 foi o engenheiro responsável pelos serviços de terraplenagem da antiga BR-59, atual BR-101/SC, trecho entre Araranguá/SC e Torres/RS, trecho que até então só era possível ser percorrido pela praia. O dr. Tasso ainda foi responsável pela terraplenagem da rodovia federal entre Paraíba do Sul e Vassouras, no Rio de Janeiro. A partir de 1954, na CSN – Companhia Siderúrgica Nacional, exerceu várias funções, inclusive no exterior (USA e Canadá). Desejando estabelecer-se no estado natal, foi designado para exercer a função de engenheiro chefe da CSN, na extração de carvão a céu aberto, em Siderópolis. Em 1961 ingressou no serviço público estadual, assumindo a direção da 5ª Residência do DER – Departamento de Estradas de Rodagem, em Tubarão, além de atuar junto ao PLAMEG – Plano de Metas do Governo, em nossa capital. Em 5 de março de 1974, adquiiu a concessão da Rádio Garibaldi, emissora que buscou e busca defender os interesses da comunidade lagunense. Em 1978 ele foi convidado pelo governador Antonio Carlos Konder Reis, para assumir a diretoria operacional da Codisc. Mais tarde, em 1981 presidiu a Codetu, companhia de desenvolvimento de Tubarão e em 1989, assumiu uma assessoria na prefeitura de Tubarão. Em 1994, foi diretor da ZPE, de Imbituba e em 1995 foi secretário de Finanças, da prefeitura de Laguna. Pelos relevantes serviços prestados a Braço do Norte, a Câmara de Vereadores da vizinha cidade, deu o seu nome a uma via pública, assim como em Pedras Grandes, uma ponte situada no centro e em Tubarão, a alameda de acesso ao Seminário Nossa Senhora de Fátima, igualmente levam o seu nome.