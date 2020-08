Morre João Batista de Bassi Filho

Cidadão honorário de Laguna e sócio fundador do nosso Lions Clube, aliás ocupando a sua presidência e outros cargos, faleceu na última quinta-feira, 23, o dr. João Batista de Bassi Filho, deixando a esposa, Maria Luiza (Guedes) e as filhas Daniela (advogada), Djanira (analista de sistemas) e Giovana (fisioterapeuta). Foi inspetor do DIPOA aqui e em toda a região. No governo de João Gualberto Pereira, comandou a secretaria municipal de Saúde.

Um pouco da sua história

Paranaense de Campo Mourão, João Batista de Bassi Filho, formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, em 1964, veio para Laguna em 1965 para atuar junto ao Serviço de Inspeção Federal, ligado principalmente ao setor de pescados, inicialmente em um posto de inspeção e posteriormente Unidade Regional do ministério da Agricultura, com jurisdição sobre todo o sul catarinense (recentemente desativada sem maiores explicações). Bassi Filho foi responsável pela Unidade até a sua aposentadoria em 1991. Casado com Maria Luiza Crippa Guedes, com quem teve as filhas Daniela (advogada), Djanira (analista de sistemas) e Giovana (fisioterapeuta), fez cursos de especialização em pescados na cidade de Rio Grande e no Canadá. Participou dos primeiros projetos para implantação do porto pesqueiro, coordenou o ciclo de estudos e políticas e estratégia CEPE, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra – ADESG e possuia curso para professor de disciplinas especializadas de 2º Grau, Esquema I, em convênio com a fundação Cenafor, promovido pela antiga FEESC, hoje Unisul, através da Escola Superior de Ciências e Pedagogia, para as disciplinas em Tecnologia de Produtos de Origem Animal, Nutrição, Animal e Higiene e Saúde Pública. Foi professor do Colégio Comercial Lagunense, secretário municipal de Saúde, período em que foi implantado o primeiro PSF no município. Aqui na cidade ele também participou do grupo que criou a APAE de Laguna, recebeu troféus Artes Cênicas, Marco de Tordesilhas e o Pyrilampo. Foi vice presidente do Centro de Ensino Hermon e secretário da Sociedade Amigos do Mar Grosso.