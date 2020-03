Morre o desembargador Wilson Nascimento

No mesmo dia a cidade também perdeu o ex-vereador Aderbal Moreira Cardoso

O domingo de carnaval teve dois registros tristes para os lagunenses, com a morte, em Balneário Camboriú, onde residia, do Desembargador aposentado Wilson Augusto do Nascimento e aqui do então secretário de Assistência Social, Aderbal Moreira Cardoso e que também foi Vereador.

No dia 14 de julho de 1951, quando se comemorou 162 anos da Queda da Bastilha (prisão política da monarquia), no início da Revolução Francesa (1789), com os mesmos anseios de liberdade, igualdade e fraternidade, nasceu na localidade de Estreito, em Laguna, Wilson, segundo filho de Augusto João do Nascimento, de profissão pescador, e de Maria de Lourdes Fernandes Nascimento, do lar (ambos in memoriam). Era casado com Luciana Werner do Nascimento. Possuindo cinco filhos (Wilson, William, Wilton, Victória e Augusto Neto), além de onze irmãos (Alvaci – aposentada, João – falecido, João Augusto – Engenheiro Civil, Hamilton Augusto – Economista, Manoel – Empresário, José Augusto – Químico, Luzenir – Comerciante, Mário César – Administrador de empresas, Sidney – falecido, Sílvio – Técnico em Edificações e Auriléia – falecida). O Dr. Wilson, era Desembargador e foi Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Graduou-se em Direito em dezembro de 1977, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Menos de um ano formado, prestou concurso e ingressou na Magistratura Estadual. Como Juiz Substituto, trabalhou nas comarcas de Mafra, São Bento do Sul, Itaiópolis, Canoinhas e Dionísio Cerqueira. Em março de 1981, já Juiz Vitalício, foi promovido para a Comarca de Itapiranga e, no mesmo mês, à comarca de São Lourenço D´Oeste. Como Juiz de Direito, exerceu suas funções, ainda, nas 2ªs Varas das comarcas de São Joaquim, Laguna, Joaçaba e Capital. Foi o 1º Juiz de Direito da 2ª Vara de Laguna, nela permanecendo por oito dias, tão somente, em face de imediata promoção a 2ª Vara da comarca de Joaçaba, Respondeu, também, por designação do Tribunal, pelas comarcas de Campo Erê, Urubici, Bom Retiro e Capinzal. Em maio de 1990, a seu pedido, foi removido para a 3ª Vara Cível da comarca da Capital, de onde foi removido ao cargo de Juiz Substituto de Segundo Grau (1999) e promovido ao Cargo de Desembargador em 2000. Exerceu, com distinção, as funções de Juiz Coordenador dos Juizados de Pequenas Causas, Juiz da Turma de Recursos da Capital, Juiz Eleitoral da 13ª Zona Eleitoral de Florianópolis, Juiz Corregedor e de Juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral por dois anos, sendo agraciado pelo Tribunal de Justiça com a Comenda do Mérito Judiciário. Foi, também, Secretário e Vice-Presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses – AMC, Presidente da 3ª Câmara de Direito Civil, membro da Comissão de Organização Judiciária, membro da Comissão de Concurso de Ingresso na Magistratura e, atualmente, além da função diretiva que exercia junto ao Tribunal de Justiça, foi Presidente da Câmara Especial de Agravos. O primário foi cursado na Escola Municipal do Estreito e no Grupo Escolar Comendador Rocha, após o que, estudou nos Seminários D. Joaquim de São Ludgero e Nossa Senhora de Fátima de Tubarão, onde concluiu o Ginásio e parte do Científico. O 3º ano do Científico, em 1972, foi cursado na hoje Escola de Ensino Médio Almirante Lamego. Aprovado no vestibular para Direito em 1972, ingressou na UFSC em 1973. Paralelamente ao exercício da Magistratura, praticou o Magistério Superior, a partir de l988, nas seguintes instituições de ensino: Fundação do Oeste Catarinense de Joaçaba – FUOC (hoje, UNOESC), UNIVALI de São José, onde, além de professor, fez o Mestrado em Direito Público; Escola Superior da Magistratura – ESMESC, a partir de 1991, até o presente; e no Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina – CESUSC. Em diversas oportunidades, pelos formandos, foi homenageado como paraninfo, patrono, nome e amigo da turma, incluindo as extensões da ESMESC de Criciúma, Araranguá, Rio do Sul e Concórdia, onde também foi professor. Era devoto e se dizia afilhado de Santo Antônio dos Anjos da Laguna (este nome decorre da homenagem feita ao Padroeiro da Cidade, em 1676, por Domingos de Brito Peixoto), em cuja Paróquia (Igreja Matriz) Dr. Wilson foi batizado, foi coroinha e integrou a equipe de liturgia, quando a Santa Missa ainda era rezada em Latim. Como membro da Equipe de Liturgia e do Grupo de Jovens – Juventude Unida do Magalhães (JUM) -, durante o ano de 1972, através da Rádio Difusora, auxiliava e até substituía o Pe. Claudino Biz, pároco da época, na transmissão do Programa da Ave Maria. O que mais apreciava, nos momentos de lazer (férias), era estar com a família, viajar e conhecer novos países, ler, pescar, caçar (quando era permitido fazê-lo), fazer caminhadas, dançar, jogar futebol e dominó, cozinhar (sua especialidade era paella a marinera) e travar boa conversa com os amigos. Seu lema sempre foi: ousar, sonhar e procurar ser maior que os sonhos para torná-los realidade. A aurora de uma conquista, é o porvir de novos desafios. Lutar, incansavelmente, pelos objetivos, no plano físico, espiritual e das idéias, como os ideais de LIBERDADE que asseguram a vida condigna da pessoa humana; de IGUALDADE, sem discriminação, tratando igualmente os iguais e desigualmente, os desiguais; e de FRATERNIDADE, pois as ações humanas devem ser solidárias, direcionadas à realização do bem comum, do indivíduo ou da coletividade. Em que pese sua origem humilde, advinda de um lar de pai pescador, soube honrar sua terra e sua gente, pautando sua vida pela honestidade, inteligência e perseverança.

Aderbal

Nascido aqui em 6 de julho de 1953, portanto com 66 anos, Aderbal Moreira Cardoso era dos mais envolvidos na região de Bananal, especialmente na igreja católica.

Antes de chegar a vida pública, como vereador e depois secretário municipal, atuou na Polícia Militar e na antiga ICC- Indústria Carboquímica Catarinense, em Imbituba, tendo sido eleito vereador, pela primeira vez, em 1996, ficando na suplência nas eleições de 2000 e 2008, além de, já transferido para Pescaria Brava, ter concorrido como vice, na chapa de Antonio Honorato, sem ter logrado êxito.

Antes ele integrou os governos dos prefeitos Célio Antônio (entre 2005 e 2012) e Everaldo dos Santos (entre 2013 e 2015), respondendo sempre pela secretaria de Pesca e em Pescaria Brava, nos anos de 2015 e 2016, como secretário de Obras e agora, há pouco tempo, exatamente a partir de 8 de janeiro, no governo de Mauro Candemil, como secretário de Assistência Social e Habitação.

Paralelo à Câmara, nos governos de Célio Antônio (2005-2012) e Everaldo dos Santos (2013-2015) ocupou a função de secretário de Pesca e Aquicultura. Na cidade vizinha de Pescaria Brava, na gestão de Antônio Honorato, comandou a pasta de Obras entre 2015 e 2016.

No rádio local, participou do programa Cidadania, então apresentado aos sábados, por João Vicente, na Rádio Difusora, além do Jornal da Difusora, com Sousa Junior.

Decretos expedidos pelos prefeitos Mauro Candemil, de Laguna e Deyvisonn da Silva de Souza, de P. Brava, decretaram luto oficial nas duas cidades.