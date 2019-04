Morre o ex-jogador Cacá

Aos 62 anos, faleceu em Laguna, na última terça-feira,16, Antônio Carlos Rebelo, o conhecido ex-jogador Cacá que, além de jogar em equipes do nosso futebol amador, de 1976 a 1980, atuou pelo Avai, de nossa capital, clube pelo qual fez 120 partidas e como zagueiro que foi, chegando a marcar um gol, justo num clássico diante do Figueirense, em 8 de setembro de 1977, na primeira partida da melhor de três que definiu o representante catarinense no Campeonato Brasileiro. É bom registrar que, em 1976 ele fez apenas 4 jogos, aliás fazendo a sua estreia num amistoso com o Guarani, em Palhoça, com o Avai saindo vencedor por 5 a 1, em 77, 41 jogos,em 1978, 50, em 1979, 22 e em 80, apenas 3 jogos.

A lembrar que o lagunense foi contratado em 1976, para ser a sombra de Orivaldo, que quase não se machucava e era titular absoluto, logo passando para a lateral direita. Cacá, nascido aqui em 3 de novembro de 1956, filho de Wanda e Antônio Rebelo, deixou a filha Patrícia e irmãos. Conforme contato do Jornal de Laguna, no jogo da decisão do Estadual, no próximo domingo, 21, Avaí e Chapecoense, na Ressacada, deverá ser guardado um minuto de silêncio. (Do site Memória Avaiana, com apoio de Spyros Diamantaras, dedicado historiador do clube azurra).