Mostra Cultural e Artística do Patrimônio Material e Imaterial de Laguna em Comemoração a 342ª Festa de Santo Antônio dos Anjos da Laguna

A Mostra Cultural e Artística do Patrimônio Material e Imaterial de Laguna ocorre no mesmo período da tradicional Festa de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, valendo-se da oportunidade para ampliar a difusão cultural lagunense. Além disso, um grande diferencial são as trezenas de Santo Antônio cantadas inteiramente em latim, única em nosso País, uma verdadeira jóia e patrimônio imaterial, nosso. Ademais, oportuniza-se a abertura de espaço inteiramente gratuito a todas as manifestações culturais e artísticas da nossa gente e da nossa terra, seja por meio de eventos, espetáculos, apresentações ou mostras.

Programação

Hoje (1º)

18h – 1ª sexta feira do mês- Missa do Apostolado da Oração.

19h30min- Trezena Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe Carlos Henrique Machado

(Paróquia do Magalhães). Convidados: festeiros 2017, comunidade do bairro Progresso e Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, do Magalhães.

21h – Palco Interno: Show Acústico com Gero Perito.

21h30 – Palco Externo: Show com Diego Rezende e Banda.

Amanhã (2)

18h – Santa Missa.

19h30min – Trezena Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe Rodrigo José da Silva (Seminário Nossa Senhora de Fátima – Tubarão). Convidados: comunidade do bairro Portinho, Capitania dos Portos, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros.

21h – Palco Interno: Show acústico com Diego Rezende.

21h30 – Palco Externo: Show Grupo Tentação.

Domingo (3)

09h30 – Santa Missa com Batizados.

18h – Santa Missa.

19h30 – Trezena Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe Vanderlei Tezza

(Vigário da Paróquia de São Ludgero). Convidados: comunidade Mar Grosso, ACIL, CDL, Irmandade do Senhor dos Passos

21h – Palco Interno: Show Acústico com Marquinhos e Danilo (Juízo Final).

21h – Palco Externo: Recital com Coral Santo Antônio dos Anjos.

Segunda-feira (4)

19h30 – Trezena Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe Joel Bitencourt (Paróquia Senhor do Bonfim – Braço do Norte). Convidados: Comunidade da Barranceira e Movimentos de Irmãos de Laguna (Magalhães, Cabeçuda e Santo Antônio).

21h – Palco Interno: Bingão das Prendas no Centro Cultural.

21h – Palco Externo: Festival de bandas com Princípio do Nada, Mary´s Secret Box, Texas Funeral e Reação.

Terça-feira (5)

06h30 – Missa de Santo Antônio.

18h – Missa de Santo Antônio.

19h30 – Trezena Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe Claudemir Serafim (Paróquia de Rio Fortuna). Convidados: Comunidade da Caputera, Irmãs do Colégio Stella Maris, Irmãs do Asilo Santa Isabel e Devotos de Urussanga.

21h – Palco Interno: Festival do Pirão (Promoção da Fundação Lagunense de Cultura).

21h – Palco Externo: Apresentação Artística e Cultural do SESC.

Quarta-feira (6)

15h – Missa da Saúde.

19h30 – Trezena Santo Antônio. Orador: Pe Auricélio Costa (Paróquia Vargem do Cedro). Convidados: Comunidade Perrixil e Praia do Sol.

21h – Palco Externo: Noite Açoriana: apresentação dos grupos folclóricos de Laguna.

Quinta-feira (7)

19h30 – Trezena Santo Antônio. Orador:

Pe Rafael Schilickmann (Paróquia de São Ludgero). Convidados: Comunidade Bentos, Lions Clube de Laguna, Lions Clube Natureza, Rotary Clube de Laguna, Rotary Clube República Juliana, Pastoral Afro e Associação Mamãe Bebê.

21h – Palco Interno: Show Acústico com Marquinhos e Danilo (Juízo Final).

21h – Palco Externo: Festival de dança com Espaço Fitness Move, Academia Flexion, Studio Voga e Expressart Company.

Sexta-feira (8)

19h30 – Trezena Santo Antônio. Orador: Pe. Pedro Paulo das Neves (Paróquia de Imbituba). Convidados: Comunidades de Estreito e Nova Fazenda, Damas de Caridade, Rede Feminina de Combate ao Câncer e Casa da Amizade.

21h – Palco Interno: Show acústico com Diego Rezende.

20h30 – Palco externo: Coral Infanto Juvenil e Banda Marcial Fundação Bradesco.

21h – Palco Externo: Show com Banda +D40.

Sábado (9)

16h30 – Saída da Imagem de Santo Antônio dos Anjos da Igreja Matriz para Capela Santa Terezinha (Bairro Mar Grosso).

17h30 – Santa Missa na Capela Santa Terezinha (Bairro Mar Grosso).

18h30 – Transladação da imagem de Santo Antônio dos Anjos saindo da Capela Santa Terezinha (Bairro Mar Grosso) com a participação da Sociedade Musical Carlos Gomes e Sociedade Musical União dos Artistas e autoridades Estaduais e Municipais.

Na chegada – Show pirotécnico e Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador:

Pe. Lenoir Steiner Becker.

21h30 – StandUp Comedy com Dona Maricotinha.

22h30 – Palco Interno: Show acústico com Edgar Carvalho.

22h30 – Palco Externo: Show com banda Juízo Final.

Domingo (10)

9h30 – Santa Missa.

12h – Tradicional almoço no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos.

15h – Missa das Crianças com participação do Coral Pequeno Gigante, do bairro Progresso.

16h30 – Procissão com a imagem de Santo Antônio dos Anjos pelas ruas do Centro Histórico com a participação da Sociedade Musical Carlos Gomes e Sociedade Musical União dos Artistas, em seguida Santa Missa.

19h30 – Trezena Santo Antônio. Orador: Pe. Pedro De Biasi (Ecônomo da Diocese).

21h – Palco Interno: Show Acústico com Gero Perito.

21h – Palco Externo: Show com Alex & Brothers.

Segunda-feira (11)

19h30 – Trezena Santo Antônio. Orador: Pe. Nilo Buss (Paróquia de Humaitá, Tubarão). Convidados: Comunidade Barbacena, OAB, Prefeitura Municipal de Laguna, Câmara de Vereadores de Laguna, Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, Pastoral da Saúde e SAMU.

21h – Palco Interno – Bingão das Prendas.

21h – Palco Externo – Festival de bandas com The Beers, Zero 800 e Quem são esses caras.

Terça-feira (12)

06h30 – Missa de Santo Antônio.

18h – Missa de Santo Antônio.

19h30 – Trezena Santo Antônio dos Anjos. Orador:Pe. Sérgio Gomes (Paróquia de Imbituba). Convidados: Comunidade da Cohab e Loteamento Juliana, Associação Catarinense dos Professores, Regional de Laguna, Imbituba e Imaruí, Casais de Namorados e Grupos de Jovens de Laguna.

21h – Palco Interno: Show acústico com Diego Rezende.

21h – Palco Externo: Sorteio da Rifa de Santo Antônio dos Anjos e Show com Murilo e Gustavo.

Quarta-feira (13)

Dia de Santo Antônio, feriado municipal. Alvorada festiva com a seguinte programação:

00h – Virada festiva.

6h – Salva de 13 tiros no Morro da Glória.

6h – Repicar dos sinos das igrejas de Laguna.

10h – Missa Solene em Louvor ao Santo Padroeiro, presidida pelo Bispo Dom João Francisco Salm.

Posse dos Novos Membros da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio, com a participação do Coral Santo Antônio.

12h – Tradicional almoço no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos.

15h – Procissão motorizada com saída da imagem de Santo Antônio dos Anjos, percorrendo as ruas do centro histórico e bairros.

Na chegada, bênção dos veículos.

19h30 – Trezena Santo Antônio. Orador: Pe. Itamar Faísca Nunes. Convidados: Casa Nascer de Novo e Pastorais da Igreja Matriz. Anuncio da Nominata dos Festeiros 2019.

Tradição Adeus Antônio.

21h30 – Palco Interno – Show Acústico com Gero Perito.

21h30 – Palco Externo – Show com Tchaka e Banda.

A festa ainda oferece

* Tradicional Churrasco de Santo Antônio todas as noites a partir das 20h (exceto dias 4 e 5 de junho) e almoço a partir das 12h nos dias 10 e 13 de junho.

* Centro Cultural contará com gastronomia típica (pinhão, quentão, cachorro quente, canjica, doces e salgados) atrações diversas, tais como roleta, pescaria, porquinho, brechó de Santo Antônio dentre outros.

* O Centro Cultural será aberto às 19h30min diariamente, com serviço de gastronomia típica, artístico e cultural.

Relação dos

Festeiros 2018

Antônio Firmino Costa, Fernanda Cardoso Bittencourt, Fernanda d’El Risco Foss, Francisco De Assis Matias, Graziela Pereira Vicente, Jefer Francisco Fernandes, Luciana Marinho, Marcus Paulino Teixeira, Maria Aparecida de Souza, Nelci Egidio de Souza, Patricia Vieira Cardoso, Ronildo da Silva Guedes Júnior, Rosilda de Bem Silva, Sonia Maria Carpes Lameira e Vidal Rozenei Jacinto.

Pe. Itamar Faísca Nunes – Vigário Paroquial e Pe. Lenoir Steiner Becker – Pároco