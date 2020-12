Música de primeira – Ricardo Jr.: Uma jovem revelação

Aos 22 anos, começa a aparecer o trabalho de um jovem cantor e compositor da cidade, certamente integrando um time de primeira formado por seus conterrâneos ou se consideravam tão lagunenses como os aqui nascidos. Casos de Pedro Raymundo (não há no Brasil quem não tenha ouvido Saudade de Laguna) e de Ivaldo Roque (este sim, lagunense da gema, autor de grandes sucessos como Moda de Sangue, gravada por Elis Regina e que foi tema da novela Coração Alado, da Rede Globo), Adilson Adriano, igualmente aqui nascido, que marcou os anos 70 com o sucesso Teu Nome. Sem contar a turma mais jovem que continua “mandando ver” e que serão temas para reportagens futuras. Hoje vamos fazer um pequeno registro de Ricardo Jr., o Ricardo Augusto da Silveira Júnior, filho de Fabíola e do advogado Ricardo Augusto Silveira, que iniciou o seu aprendizado no Conservatório Lagunense de Música e de quem, certamente ainda ouviremos falar…e muito.

Confira um pouco da sua história, destacada pelo autor:

“Minha mãe conta que desde os primeiros anos de vida eu queria transformar tudo em música.

Qualquer colher ou panela, servia como instrumento musical.

E com apenas seis anos de idade já era aluno do Conservatório Lagunense de Música, onde aprendí a tocar violão e cantar.

Não demorou muito para dominar o instrumento.

O então, hoje saudoso, maestro Padre Antônio Herdt, notou algo diferente em mim. Falou para meu pai (Ricardo Silveira) que eu era muito talentoso e afinado.

Desde esta época, não parei mais. Descobrí que não podia viver sem a música.

Meu primeiro vídeo na internet, postei quando tinha 10 anos de idade interpretando a música “O barquinho”, um clássico da bossa nova. Depois vieram outras músicas que também tiveram boa aceitação do público.

Entendo que nos dias de hoje, a boa música precisa ser resgatada e apresentada a nova geração. Existe algo bom e diferente que foge a padronização musical predominante a que estamos obrigados a escutar.

São canções do gênero MPB, Jazz e BossaNova, com influência da música pop internacional. Gosto muito do estilo de Caetano Veloso, Tom Jobim e João Gilberto.

Além disso, hoje já tenho mais de 30 composições de minha autoria que em breve pretendo lançar.

Enquanto as apresentações ao vivo estão proibidas, um pouco do meu trabalho pode ser conferido no canal no youtube “RICARDO SILVEIRA–CANTOR” e na minha página do instagram “@_ricardosilveira_”, sugere.