Na Assembleia Legislativa – Samir Ahmad será homenageado

O empresário lagunense, Samir Azmi I. M. Ahmad, recebe na próxima segunda-feira, 25, a Comenda do Legislativo Catarinenses, na Assembleia Legislativa, em Florianópolis.

A indicação foi do deputado estadual Zé Milton (PP) em reconhecimento a trajetória de Samir que o destacou no cenário empresarial e social. “O Samir é um grande gestor e está sempre atento as necessidades do seu município. Tem trabalhado e contribuído no debate para a construção de uma cidade melhor”, destacou o parlamentar que em sua justificativa narrou a trajetória do empresário.

Filho de migrante da Palestina, Samir Azmi I. M. Ahmad aos 16 anos começou a ajudar o pai no comércio, em Laguna. Com vocação para o empreendedorismo, se formou em Marketing e acabou assumindo a administração da rede de lojas da família, que atualmente gera mais de 200 empregos.

Com o desejo de colaborar com o crescimento do município, que tem nos setores de comércio e serviços os maiores geradores de emprego, Samir já presidiu a ACIL e CDL.

Por entender a necessidade e importância do setor para o desenvolvimento, Samir investiu numa administração que ficou marcada pela capacitação e valorização dos comerciários e colaboradores. Assim como, um período de debate, cobrança e discussão com o setor público para que fossem realizados investimentos de fomento a educação, cultura, turismo e da infraestrutura de Laguna.

Em tempos de intolerância com emigrantes e emigrados Samir é um exemplo bem sucedido de uma família que escolheu Santa Catarina para viver e que contribui para o desenvolvimento através da geração de trabalho e renda para os catarinenses.