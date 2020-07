Na Câmara de Vereadores

Na tarde de terça-feira, 14, reunidos mais uma vez, os vereadores lagunenses receberam para leitura um projeto que suspende a cobrança de taxas da empresa que faz o transporte coletivo da cidade, em função da pandemia, até mesmo para buscar a viabilização da importante empresa e da manutenção dos empregos, em torno de 100. Agora, em primeira votação deverá ser apreciada na sessão da próxima terça-feira, 21.

Requerimentos

Entre os requerimentos aprovados esta semana, destaque para os de Valdomiro Andrade, que sugere ao Executivo a colocação de banheiros químicos ao lado do Mercado Público, que todos esperamos entre em funcionamento nos próximos meses; de Adilson Paulino, querendo saber do Executivo, quais as providências que estão sendo tomadas para a recuperação do Aeroporto Municipal, bastando que o município busque o restabelecimento de licenciamento junto a ANAC e claro, procure parceiros para a sua viabilização; do vereador Rhomening Rodrigues, solicitando ao prefeito, o ensaibramento e manutenção da rua Deobar de Oliveira, em Cabeçuda; do vereador Peterson Crippa, também endereçado ao prefeito, requerimento que quer saber o porquê na demora de repasse ou cumprimento de convênios com o Asilo Santa Isabel; do mesmo vereador, junto com Osmar Vieira, querendo saber quando serão cumpridas as emendas impositivas do Legislativo.