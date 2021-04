Na Câmara – Vereador quer saber de gastos com nova secretaria

Através do requerimento 142/21, o Vereador Professor Rodrigo Bento (PL), encaminhou solicitação ao prefeito municipal, querendo saber em detalhes, o número de cargos extintos e criados pela recém implantada secretaria de Governo, listando a quantidade de cargos que deixaram de existir e suas respectivas nomenclaturas, com salários e os novos, criados, com suas funções e remunerações.

Limpeza de ruas

Na mesma sessão, foram aprovados outros requerimentos, solicitando principalmente a limpeza de ruas nos mais diversos bairros.