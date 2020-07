Não esqueça de usar suas digitais!!

Vivemos a era das tecnologias, experiências virtuais e inteligência artificial, tudo isso para otimizarmos tempo, aprendermos de forma ágil e também, dentro de cada área de atuação, nos tornamos criadores de conteúdo (isso é meio perigoso e inevitável).

Quando uso o termo digital, penso, claro, em tecnologia e nos nossos dedos ou dígitos que produzimos através dos nossos dedos: impressões.

Arrisco dizer que estamos carentes de pessoas que estão dispostas a imprimir suas próprias digitais, e duas situações me levam à essa percepção: a primeira é que no marketing digital existe um efeito manada, todos fazem igual, funil de vendas, escassez, e-mail marketing e com isso, a ausência de criadores de fato é perceptível, já que a vontade de fazer parte da massa é mais forte que a confiança em si. E o outro aspecto é que para imprimir suas próprias digitais é necessário estar disposto a se posicionar, não agradar a todos, buscar conhecimento sério – e isso dá trabalho. Por isso, copiar a digital alheia parece o caminho escolhido pela maioria.

Quem se destaca em um mundo cheio de iguais é quem de fato não se opõe em imprimr a sua digital diante de tantos convites para fazer mais do mesmo. Para criar é preciso subtrair, é preciso escolher o que fica de fora, o que não faz sentido e o que não representa a sua própria identidade.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental.