Nota de agradecimento

A Banda The BeerS, também comprometida e engajada nas ações de combate e prevenção ao COVID 19, neste momento tão difícil que a sociedade está atravessando, vem a público agradecer a todo o apoio recebido para a realização da nossa live beneficente em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer, ocorrida no dia 18 de julho de 2020, às 19:30h, no palco do Cine Teatro Mussi.

Queremos, especialmente, agradecer os apoios incondicionais recebidos pelos Jornal de Laguna, SESC, IPHAN, Anjinho Som, Emerson Sonorização e Serra Geral Internet, respectivamente nas pessoas dos Sr Jornalista Márcio Carneiro, Sr Gerente José Eduardo Fernandes de Oliveira, Sra Chefe Ana Paula Cittadin, dos Empresários Sr Adriano Lopes Cardoso, Sr Emerson de Oliveira Carneiro, Sr Gabriel Ricken e ao Radialista Celso Fernandes.

Graças ao comprometimento dessas pessoas, nossos patrocinadores e as doações feitas pela população e empresas, conseguimos levar aos lares uma programação musical de qualidade e esperança àquelas pessoas que muito necessitam de alimentos em suas mesas.

A live da Banda The BeerS, com a participação de todos vocês, conseguiu arrecadar mais de UMA TONELADA E MEIA de alimentos não perecíveis que serão destinados às pessoas carentes cadastradas e atendidas pela nossa Rede Feminina de Combate ao Câncer.

“Somos todos The BeerS, somos todos vocês” Muito obrigado!