Nota de Esclarecimento – Atividades suspensas no Poder Legislativo

A situação da pandemia COVID-19 se agravou em Santa Catarina, principalmente nestas últimas semanas, e nossa região e nossa cidade vêm vivendo esta mesma realidade dia após dia com a falta de leitos de UTI e até mesmo a forma angustiante que centenas de lagunenses estão vivendo na esperança ou não de sua imunização através da vacina.

Nossa Câmara de Vereadores não tem medido esforços para colaborar com o Executivo Municipal nesta luta. Mas a população necessita urgentemente de ações que visem o bem-estar de todos. Os nossos vereadores estão em diálogo frequente com deputados estaduais e federais, senadores e também o governador à procura de apoio neste momento tão crítico.

A Câmara Municipal de Vereadores vem adotando medidas que visam à prevenção e controle do avanço do novo coronavírus entre seus funcionários, onde inclusive alguns já foram infectados, bem como, dois vereadores ainda estão em tratamento ao lado de seus familiares.

Enquanto persistirem os problemas de saúde pública por conta do coronavírus, os vereadores deliberarão, em caráter de urgência, as proposições advindas do Executivo e do Legislativo que tratem do tema, por meio de sessões home-office, de acordo o Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município.

Todos os vereadores, sem exceção, estão unidos em busca de soluções imediatas para sanar ou ao menos amenizar essa realidade, seja em suas comunidades ou em toda a esfera municipal.

Durante o período de 05 a 12 de março, o atendimento presencial nas dependências da Câmara Municipal será suspenso e o atendimento ao público será realizado de forma remota, por meios eletrônicos, podendo ser acessado na ouvidoria, constante no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Laguna (www.camaradelaguna.sc.gov.br), ou por meio do Telefone/WhatssApp: (48) 99995-5913.

Com o apoio de todos, iremos conseguir vencer esta luta.

Rhoomening Souza Rodrigues

Presidente da Câmara de Vereadores de Laguna

