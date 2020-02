Nova carreira, por onde começo?

Inúmeros profissionais têm o desejo de mudar de carreira, alguns por medo desistem e outros seguem em frente mesmo que sem muito planejamento e preparo. Mas os números mostram que cada vez mais pessoas por motivo próprio ou por decisão da empresa, no caso de demissão por exemplo, independente do motivo, a mudança torna-se uma necessidade.

Como começar a promover essa mudança?

Primeiro ponto:

O que realmente precisa mudar?

Se você ainda está trabalhando, pare e observe, o que o incomoda no seu atual trabalho?

Pode ser que o problema não esteja na carreira em si, nas atividades, pode ser desafeto com alguém ou até mesmo algo apenas com você.

Segundo ponto:

Identificar mercados e nichos que você tenha interesse para que depois possa elencar o que precisa ser aprendido e desenvolvido, e então busque, se possível, alguma experiência na nova área, seja como colaborador pontual, estagiário ou simplesmente voluntário. É uma maneira de criar experiência no novo campo de interesse.

Terceiro ponto:

Trabalhe sua marca pessoal. Todos nós somos uma marca. Desenvolva seus pontos fortes, minimiza suas interferências. Desenhe seus mapas de aprendizados. Lapide a sua marca e mostre seu processo de mudança, inclusive nas redes sociais, neste caso o linkedin. Divida com o máximo de pessoas suas experiências e novas intenções ou aprendizados.

Quarto ponto:

Tenha um planejamento financeiro, o planejamento financeiro vai assegurar que você se sinta mais confiante para as próximas etapas. Aprenda a gerir sua planilha de gastos, eliminando aquilo que é desnecessário no momento.

Quinto ponto:

Invista na sua rede de relacionamentos e crie outras. Além de procurar empresas, busque profissionais do novo mercado de interesse que você admira ou se identifica, troque “figurinhas” com essas pessoas, compartilhando e aprendendo. Participar de associações, eventos e cursos com o objetivo de estabelecer relações produtivas.

Sexto ponto:

Pare de ficar esperando a hora certa, se você esperar, talvez nunca chegue. Para recomeçar uma carreira ou transição, a condição ideal pode se tornar uma inimiga para que você realize algo. Simplesmente comece, entendendo que todo o início tem muitas exigências, skills a serem desenvolvidas, às vezes a cobrança de um valor diferenciado até que você vá ganhando experiência e eventualmente o cenário vá mudando, o placar começa a “virar”.

É fato que toda a mudança precisa de consciência (querer) e planejamento (método) para minimizar futuros arrependimentos.

Todo o processo de mudança precisa de tempo para gerar experiências, aprendizados e nos mostrar se a escolha de fato alimenta nossas expectativas e valores. Como levam tempo, tenha em mente que você vai precisar de disciplina e muitos motivos claros para que sustente os dias que não serão tão fácies. Passado o tempo de plantação é certo, a colheita será frutífera. Pense nisso!

Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental.