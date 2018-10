Novas viaturas para a PM

Em solenidade realizada na manhã de terça-feira, 9, no Centro Histórico de Laguna, a secretaria de Segurança Pública fez a entrega de 21 viaturas, com cela, dispositivo sonoro e luminoso, prevenientes do Programa Pacto por Santa Catarina, para a PM da região, com cinco delas para Laguna, tudo com a presença do comandante geral da PM/SC, Coronel Araújo Gomes, comandante do Batalhão de Laguna, Tenente Coronel Jefer Francisco Fernandes, prefeitos, oficiais e praças da ativa e da reserva remunerada e lideranças de toda a região. As viaturas são da marca Fiat Palio Weekend. Esta aquisição é apenas parte de um grande projeto para aquisição de 296 viaturas para todo o Estado. Dessa forma, o valor total de investimentos do Governo do Estado para aquisição de veículos, soma R$ 18.142.680,00.

Coronel Araújo Gomes

Em contato com a imprensa da cidade, na verdade com Batista Cruz, da Difusora e Marcio Carneiro, do Jornal de Laguna, o Comandante Geral da PM/SC, coronel Araújo Gomes falou sobre as importantes ações do governador Eduardo Pinho Moreira, direcionadas a segurança dos catarinenses, a começar pela mudança operacional, que desde abril, até agora, proporcionou grandes resultados aos catarinenses, com diminuição acentuada de crimes, roubos e furtos.