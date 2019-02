Novo período legislativo – Câmara aprecia vetos do prefeito

A 1ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Laguna, na noite de terça-feira, 5, iniciou com a leitura da ata da sessão anterior e depois com a mensagem do prefeito Mauro Candemil, que apresentou os desafios para este ano, com destaque para o combate ao esgoto clandestino, além de buscar apoio no governo do Estado, através do deputado Felipe Estevão (PSL), incluindo o Terminal Pesqueiro e o acesso norte.

Já o presidente do Legislativo, Vereador Cleosmar Fernandes (MDB), deu as boas vindas ao prefeito e propôs o engajamento de todos para buscar o bem estar da população lagunense, mas sempre respeitando a independência entre os poderes, inclusive convidando a secretária de Saúde, Valéria Olivier, para esclarecer a jornada e contratação de médicos especialistas, ouvindo dela que “alguns médicos se recusaram a registrar suas digitais e bater o ponto eletrônico, motivando a abertura de processo administrativo”, disse.

Ainda na sessão

Aconteceu a leitura de quatro vetos integrais do Poder Executivo, aos projetos 081 (do Vereador Osmar Vieira, que busca a implantação de bocas de lobo inteligentes), 084 (do Vereador Thiago Alcides Duarte (MDB), que propõe a instituição de programa governamental, envolvendo o lixo reciclado), 091 (de autoria do Vereador Osmar Vieira (PSDB), que institui programa/projeto governamental voltado a criação de projeto voluntário da semana da gincana ecológica) e 094 (igualmente de autoria do Vereador Osmar, que dispõe sobre a proibição de funções de cobrança de passagens aos motoristas de ônibus, exercida nos horários de menor fluxo do transporte coletivo municipal), dos balancetes financeiros da prefeitura, relativos a setembro e outubro do ano passado e o 001, da Mesa Diretora, que autoriza o Poder Legislativo a dar baixa em bens móveis inservíveis. Também foi apreciado e aprovado, em primeira votação, o 095, de autoria do Vereador Thiago Alcides Duarte (MDB), que obriga a instalação e ou melhoramento de iluminação pública em todas as paradas de ônibus de Laguna.