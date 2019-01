Números do CAGED: LAGUNA com saldo positivo em dezembro

Mesmo com a grande maioria de trabalhadores na construção civil sendo registrada fora da cidade, ainda assim, em dezembro passado, Laguna teve saldo positivo de 82 novos postos de trabalho, conforme dados divulgados na 4ª feira, 23, pelo Ministério do Trabalho, através do CAGED-Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com destaque para o comércio e serviços, setores que mais geraram empregos formais.

A lembrar que, no mesmo período de dezembro, a região da Amurel, teve um saldo negativo, apresentando mais demissões que admissões.

Sobre a pouca geração de empregos na construção civil de Laguna, ainda que sejamos os mais fortes da região, em função do grande volume de obras, o que acontece é que os profissionais são “fichados” na cidade de origem da construtora. E Laguna que se “exploda”, parecem estar pensando ou dizendo…………… Vergonha!