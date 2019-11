O axé de Salvador no Carnaval de Laguna – Jammil: uma das atrações do Bloko Rosa em 2020

Referência em todo país quando o assunto é o Carnaval em Laguna, o Bloko Rosa, anunciou essa semana, o “sold out”, isto é, a venda esgotada do primeiro lote do camarote open bar para o próximo ano. Em 2020, a festa ocorrerá no dia 22 de fevereiro, oferecendo ao público espaços diferenciados, como o Camarote Open Bar de água, refrigerante, cerveja e vodka e open food de salgados e frutas. Já quem preferir pelo Backstage, terá acesso a uma área privilegiada, bem em frente ao palco, também com open bar de água, refrigerante, cerveja, vodka, energético e espumante e open food. Além disso, o conforto se estenderá nos banheiros exclusivos, atendimento com garçons e a possibilidade de circular por todas as áreas da festa. Para os adeptos do “fervo”, a pista será o lugar, com a possibilidade de curtir o show em meio ao público, com toda segurança e qualidade que já é garantia no melhor bloco de carnaval do sul do país.

Quando o assunto são as atrações, a organização de Renato Braz não deixa por menos e há pouco mais de um mês, anunciou que pela primeira vez trará o axé de Salvador, com a banda Jammil (que ainda no último fim de semana apresentou-se no Folianópolis). Liderada pelo carismático Levi Lima, a banda promete não deixar ninguém parado, tocando novas músicas do repertório, além dos grandes sucessos como “Praieiro”, “Tchau (I Have to Go Now)”, “Ê, Saudade” e “De Bandeja”.

Confira um pouco mais da história da banda

Foi no ano de 1994, que o ex-vocalista Tuca Fernandes, Manno Góes (ex-baixo e vocal, atual sócio do grupo) e Roberto Espínola (guitarra e vocal) se juntaram para formar um grupo que misturasse axé music com samba-reggae, começando por fazer covers de Bob Marley, UB40, Tim Maia, Jorge Benjor e de outros artistas que admiravam. Em 1997, receberam um convite da gravadora EMI Music para a gravarem seu primeiro álbum. Foi quando a banda decidiu batizar o grupo com o nome de Jammil e Uma Noites, um trocadilho com o livro Mil e Uma Noites. De lá para cá, gravaram discos por inúmeras gravadoras e foram a primeira banda baiana a gravar um DVD, o que aconteceu em 2002.

Em 2005, estouraram com o CD e DVD Praieiro Ao Vivo, registro de um show na então casa paulista DirecTV Music Hall e de um show acústico realizado na Costa do Sauípe, Bahia, tendo duas faixas bônus gravadas no evento Axé Minas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. No álbum Jammil Três, gravado inteiramente na Bahia, trouxe o registro de um show na Ilha dos Aquários, em Porto Seguro, e também os melhores momentos da banda no Carnaval de Salvador. Em abril de 2011, com a saída de Tuca Fernandes, Levi Lima se uniu ao time e de cara já emplacou o primeiro sucesso, “Colorir Papel”, que foi trilha sonora da novela Fina Estampa.

No ano de 2012 foi lançado o primeiro DVD do grupo sob comando de Levi Lima. O álbum Jammil na Real, também disponível em CD, foi indicado ao Grammy Latino. E a história do Jammil continuou marcada por grandes sucessos, como “Celebrar”, que embalou cenas da novela global Salve Jorge e foi uma das mais tocadas por mais de um ano nas rádios de todo o país, sendo uma das canções mais executadas em formaturas e festas de fim de ano até hoje. Foi com “Celebrar” que o Jammil conquistou o Prêmio Jovem Brasileiro em 2013, na categoria melhor música, e que as jogadoras da Seleção Brasileira de Handebol treinaram e venceram o campeonato mundial da Sérvia.

Na carreira internacional, Levi Lima fez sua primeira turnê internacional à frente da banda nos Estados Unidos, nas cidades de Boston e Newark. Emplacaram também mais uma trilha sonora de novela, desta vez em “Amor á vida”, com a música “Dançando na Garoa”. Em 2014, a banda baiana trouxe mais uma música para as novelas, “Mil Poemas”, trilha de Alto Astral e foi uma das bandas escolhidas pela Fifa para cantar no Fifa Fan Fest, evento organizado pela Fifa no período de Copa do Mundo,que foi no Brasil. Ainda neste ano veio a Laguna para o Rosa Folia, outro grande evento do Bloko Rosa e em novembro, Levi Lima subiu ao palco flutuante em Maceió (AL), numa festa náutica na Praia de Ponta Verde, para a gravação do seu primeiro DVD ao vivo no comando do Jammil. Em dezembro, foi a vez de Salvador ser palco das filmagens do álbum, com uma série de clipes gravados ao longo do dia, na Ponta do Humaitá.

No mês de lançamento do DVD Jammil de Todas as Praias, setembro de 2015, Levi gravou participação especial na novela I Love Paraisópolis, interpretando a canção “Você é Tudo”, trilha sonora da trama da Globo. O Jammil lança em setembro seu novo DVD Jammil de Todas as Praias, também disponível em CD, pela gravadora Som Livre. O álbum é o primeiro ao vivo sob comando do vocalista Levi Lima e foi gravado em duas etapas: uma festa náutica na Praia de Ponta Verde, em Maceió (AL) e uma parte acústica na Ponta do Humaitá, em Salvador (BA). O DVD conta ainda com participações especiais de Saulo Fernandes, Tomate, Bruno (Sorriso Maroto), Manno Góes e do grupo Pollo. O belo cartão postal que foi palco do DVD em Salvador também será cenário do projeto de verão da banda: Vamos ver o pôr do sol em Humaitá.

Nos anos seguintes, a banda emplacou novas músicas como trilha sonora das novelas da Globo, como “Sublime” e “Na real” e “Rega”. Levi Lima também deu voz a música tema do Hanndebol nas Olímpiadas do Rio, com “A Hora é Agora” composta pela jogadora Samira Rocha.

Ainda em 2018, a banda lançou duas faixas do projeto “EletroHits”. O projeto é de releituras de grandes hits com novas batidas eletrônicas para quem quer curtir na pista. O projeto está disponível no canal da banda no Youtube, com as músicas escolhidas foram “Praieiro”, musica composta por Manno Goes, e “Colorir Papel” música de Levi Lima que marcou a entrada do cantor na banda.

No Carnaval de 2019, pelo oitavo ano o bloco Praieiro, comandado pela banda Jammil, agitou o circuito Barra-Ondina no Carnaval de Salvador. A cada ano o bloco vem crescendo e reúne a nova geração de foliões que acompanham os sucessos da banda durante todo o percurso.

Ainda este ano a banda realizou uma turne internacional com apresentações nos Estados Unidos e Austrália. Em 2020 será a vez de Laguna receber o grande grupo.

Serviço: Bloko Rosa – Quando: 22/02/2020 – Onde: Praça Seival – Horário: 17h – Ingressos em Laguna: minhaentrada.com e lojas Recanto.