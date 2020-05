O Fato da Foto

Rômulo Vieira, conceituado instrutor teórico e prático, atuando na Auto Escola Porto, em Capivari de Baixo, no último dia 20, feliz conferiu a conquista do aluno Samuel Ribeiro Balduino, que gabaritou a prova de primeira habilitação na Ciretran, em Tubarão, um fato até então inédito, até porque recém a Autoescola Porto completou um ano de atividades.

Na foto, o inteligente pupilo com Rômulo.