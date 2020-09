O poder das emoções “negativas”

Muitas pessoas acreditam que quando falamos de Psicologia Positiva só trazemos à tona emoções positivas e de enfrentamento, mas na realidade, não é isso o que essa ciência trata.

Na Psicologia Positiva se entende que todas as emoções têm utilidade.

Vamos falar sobre a importância das emoções consideradas negativas?

Quando sentimos alguma emoção que nos gera desconforto, temos a oportunidade de dar atenção à questões internas e externas que nos convidam para um processo de mudança. Quando sentimos tristeza pela perda de um emprego, por exemplo, temos a oportunidade de olhar para a emoção e extrair aprendizados.

A tristeza pela perda do emprego pode se transformar em motivação para a busca de novas perspectivas. Outro exemplo é a inveja, que em outros artigos já expliquei que é fisiológica, e que quando sentimos e a compreendemos temos a oportunidade de usá-la como fonte de inspiração e de movimento diante do objeto que nos provoca essa emoção.

É fato que todos sentimos emoções positivas ou não, e que estas últimas, tentamos esconder. Sim, sentimos culpa, raiva, medo, e sempre que os mascaramos estamos sendo negligentes conosco, estamos perdendo a oportunidade de nos conhecermos e admitirmos que temos rachaduras, mas que através delas, as luzes podem surgir.

Na Psicologia Positiva, contemplamos todas as emoções, mas convidamos as pessoas a extrair o melhor aprendizado de suas experiências emocionais e promover um repertório interessante de emoções que nos tragam respostas positivas, de verdade. Ninguém é feliz 24 horas por dia, fingir emoções positivas é tão nocivo quanto não aceitar as emoções que não são “aceitas” socialmente.

Acolha as suas emoções, todas!

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental