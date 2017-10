As professoras Clarisse Cabreira Souza e Janaína João Luz, professoras do Centro de Educação Infantil Padre Augustinho, do bairro Progresso, que atende crianças de três meses a um ano (Berçário I), estão desenvolvendo um trabalho diferenciado buscando sempre práticas inovadoras que possibilitem o bem estar das crianças, criaram um pula-pula através de materiais reciclados.

A ideia surgiu a partir de pesquisas onde as mesmas encontraram vários modelos que variam de preços entre R$ 300 à R$ 600,00. A partir daí, com base nesses modelos tiveram a ideia de construir um com materiais de sucata (câmara de ar de moto, calça jeans e pedaços de madeira) .

O novo brinquedo teve grande aceitação tanto das crianças quanto dos pais que não só aprovaram quanto as incentivaram na divulgação desse trabalho.

O pula-pula balanço pedagógico (nome dado pelas educadoras) é uma atração para as crianças. O brinquedo permite que elas brinquem de balanço, fiquem em pé e se movimentem desenvolvendo assim o equilíbrio que é muito importante para o momento dos primeiros passos, a coordenação motora e fortalece também a musculatura, além de proporcionar muita alegria e diversão para as crianças. Todas as atividades propostas têm o auxílio e a observação das professoras.

As profissionais ainda ressaltam que o brinquedo deve ser usado por crianças a partir de seis meses ou que ja consigam ficar sentadas sozinhas, sustentando o tronco e a cabeça sozinhas. Cada criança tem seu tempo para ficar no pula-pula, que varia entre 5m a 10m para cada uma, dependendo da idade, já que o descanso é fundamental.

Sem dúvida nenhuma esse é o brinquedo preferido das crianças do Berçário I que adoraram a novidade e deixaram as professoras muito felizes, pois todos os objetivos foram alcançados.