O que vai pela Câmara

A Câmara de Vereadores de Laguna, na segunda-feira (12), sob a presidência do Vereador Cleosmar Fernandes(PMDB) fez mais uma sessão ordinária, apreciando projetos e até sugerindo ações para o executivo. Foram aprovados por unanimidade em segunda votação, os projetos de Lei Complementar 007 – que dispõe sobre o serviço de acolhimento, concurso público e as condições especiais de ingresso aos cargos de cuidador e auxiliar de cuidador no abrigo institucional, e o 008, que institui o Programa Muncipal de captura de animais de médio e grande porte em Laguna; por maioria também foi aprovado o projeto 010, que altera dispositivos da Lei Complementar 330,143 e 141. Já o projeto de lei 090, que dispõe sobre autorização de obras em loteamento não implantado, teve pedido de vista pelo vereador Roberto Alves (PP). Por sua vez, o projeto de lei complementar 011, que cria o Fundo de Honorários Sucumbenciais do município, foi retirado de pauta.