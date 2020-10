Juntamente com produtores italianos e franceses, o CulturAnita será co-autor na produção de filme sobre a vida de Anita Garibaldi

Desde algum tempo o Instituto Cultural Anita Garibaldi, com sede em Laguna, vinha sendo consultado sobre a possibilidade de participar como produtor de um filme biográfico sobre a vida de Anita Garibaldi, cujo projeto original havia sido desenvolvido por Sara Cicognani, empresária italiana que elaborou a versão italiana do projeto e que deverá ser dublado em francês e em portugues. A película será intitulada de “O Último dia de Anita”, que se inicia com a encenação do derradeiro dia de vida da Heroína e volta no tempo fazendo uma retrospectiva de toda sua existência. Trata-se de uma obra biográfica épica sobre a vida da figura mais poética e dramática do Risorgimento italiano. Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva – a Anita, nasceu em Laguna no estado de Santa Catarina. Embora ela tenha morrido prematuramente na Itália, em Mandriole em 4 de agosto de 1849, com apenas 28 anos, ela se torna uma lenda por representar uma infinidade de sentimentos e ideais, que são ainda hoje uma fonte de inspiração. Entretanto, se conhece muito pouco sobre ela e sua figura. Por ter sido frequentemente atrelada à epopeia garibaldina, acabou por passar pela história como um reflexo, permanecendo na sombra de Garibaldi. Em suas últimas vinte e quatro horas de vida, durante o sofrido percurso que a leva de Magnavacca (hoje Porto Garibaldi) à sede da Fazenda dos Guiccioli, Anita revê em flashbacks o seu passado. Vemos aqui a estrangeira habilidosa apaixonada pelo manuseio de armas – irredutível à códigos europeus de educação feminina sentimental e social – revelar-se em toda sua humanidade. Além de outras fontes, a pesquisa para elaboração do roteiro inspirou-se na obra “Annita La Guerreira Delle Repúblique” edição italiana da obra biográfica que em 2003 circulou na Itália, cujo autor é Adilcio Cadorin.

Nos primeiros dias de novembro, Sara Cicognani e outros italianos deverão desembarcar em Laguna para concluírem e formalizarem as negociações desta produção internacional. Segundo informou Cadorin, que também é o Diretor do CulturAnita, “o que nos levou a aceitar este convite e desafio é o fato de que não será uma obra de ficção, mas que retratará a saga de Anita com a maior fidedignidade possível”, disse ele, enfatizando que “o projeto já conta com o apoio explícito de associações Garibaldinas e instituições públicas italianas que defendem e promovem o patrimônio cultural. Tais apoios dizem respeito à produção e à promoção do filme, que será um produto educacional-artístico-cultural, e também um motor da promoção turística, cujas locações serão feitas na região da Emília Romagna, na Itália, na região de Laguna e na Serra Catarinense. A novidade em comparação com outros filmes biográficos é que as cenas reais vão se fundir com o cenas virtuais, com uma técnica inovadora.” Segundo informações que apuramos, após produzido, o filme terá duração de 90 minutos e a distribuição deverá ficar a cargo da empresa Montparnasse, de Paris, França, ressaltou Cadorin.