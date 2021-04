OAB de Laguna faz 41 anos e ganha construção de sua nova sede

A estrutura de atuação da advocacia terá melhorias em Laguna, trazendo benefícios também para a população atendida na região. Em ato virtual na noite do dia 8 com a Subseção de Laguna, o presidente da OAB/SC, Rafael Horn, firmou o contrato que dá início à execução das obras da nova sede da OAB no município. A previsão é que o local seja inaugurado em agosto deste ano, cumprindo com compromisso estabelecido no programa de gestão Mais Advocacia. “É uma estrutura muito importante no sistema OAB, pois serve de local de apoio para que a advocacia possa atender adequadamente aos cidadãos e cumprir com o seu trabalho também em condições condizentes. Um compromisso firmado e cumprido com a região”, destaca Horn.

A nova sede, que atenderá mais de 200 advogados, contará com um espaço de 119,58 metros quadrados e será localizada na Rua Servidão Mauro Camilo s/nº, no bairro Esperança, próximo da Câmara de Vereadores e próximo das dependências da antiga sede da Justiça Eleitoral do Município. De alvenaria, a construção terá recepção, sala do presidente e sala de reuniões, sala para atendimento pelos advogados, dois banheiros acessíveis, copa e auditório.

A OAB de Laguna é uma das subseções mais antigas da OAB/SC, na verdade a décima sexta, fundada em 1980, e ainda não possuía uma sede própria para as suas atividades. Em muitas vezes, os advogados e as advogadas acabavam dependendo do empréstimo de espaços de outras instituições para exercerem suas atividades no atendimento da população. Em 2014 a Diretoria da Subseção recebeu a doação de um terreno, onde será construída a sede própria.

Durante a solenidade em que o contrato foi firmado, o presidente da OAB/SC também ouviu os advogados e advogadas da região de Laguna em uma conversa sobre suas demandas e necessidades para o exercício profissional. Para o presidente da Subseção de Laguna, Leandro Schifler Bento, a obra é um presente para os 41 anos da Subseção, que foram completados no sábado, 10.

A fala de Leandro Schiefler Bento

“Este sonho começou a ser realizado com a doação do imóvel pelo desembargador aposentado, Carlos Prudêncio. Lembro que em 11 de dezembro de 2014, na gestão do ex-presidente Luis Henrique da Silva Coelho, a quem agradecemos imensamente pelo primeiro passo dado.

Quando assumimos a subseção, nossa primeira visita ao presidente eleito dr. Rafael, já no dia 11 de janeiro de 2019, na companhia do nosso vice-presidente, dr. Geraldo Francisco Guedes, da secretária geral, dra. Luana Ramalho Moraes Marcon e da secretária geral adjunta, dra. Bruna dos Santos Ulysséa, oportunidade em que apresentamos o pleito para construção de uma sede própria, explicando todos os motivos pelos quais laguna precisava de um amplo local.

Na oportunidade, o presidente Rafael entendeu ser um pleito justo, e que analisaria através de critérios objetivos e com a devida isonomia, aplicando total transparência à gestão.

Não tínhamos dúvidas de que caso fosse analisado nosso pleito através dos critérios objetivos, com isonomia em relação as outras subseções do estado, teríamos nossa tão sonhada sede.

Pois bem, na solenidade de nossa posse, realizada em 18 de fevereiro de 2019 no Salão Garibaldi, no Laguna Tourist Hotel, fiz questão de dizer ao presidente Rafael, “que seria chato”, na busca pela tão sonhada sede própria.

Em quase todas as oportunidades em que tive com o presidente Rafael, presencialmente, lá vinha eu tocando no assunto da sede.

E o presidente, efetivamente, cumpriu com sua palavra, analisando o pleito dentro da transparência, da isonomia, e reservando o orçamento necessário para elaboração do projeto, e, com sua aprovação, incluindo no orçamento da seccional, recursos suficientes para a execução da obra, que se concretiza hoje (dia 8) com a assinatura do contrato.

É de se ressaltar que logo no início do segundo ano de gestão, veio a pandemia, com suas consequências que todos sabem, e, mesmo assim, prosseguiu com o andamento necessário para contratação do projeto e posterior licitação da execução da obra.

Uma obra de R$ 420.000,00, além do valor necessário para o projeto e demais taxas e mobiliário, que certamente ultrapassará o valor de R$ 500.000,00.

Isso demonstra a importância que o sistema OAB deu à nossa subseção.

É certo que esta sede unirá ainda mais a advocacia da nossa subseção. Servirá para reuniões das comissões, dos conselhos, análise e instrução de processos disciplinares, eventos, cursos e confraternizações.

A sede engrandecerá a advocacia local, e refletirá em toda a sociedade lagunense.

A sede contará com recepção, salas de reuniões e dos advogados, dois banheiros, copa, e um auditório para aproximadamente 50 pessoas, além de um espaço para eventos já planejado, aos fundos, com churrasqueira e capacidade para 80 pessoas.

Então, em nome de todos os advogados da subseção, agradecemos a todo o sistema OAB, na pessoa do presidente Rafael Horn, por tudo que foi feito em pouco mais de 2 anos, diga-se que anos atípicos, e que muito breve poderemos inaugurá-la e utilizá-la, servindo como referência para o advogado.”, concluiu.

Para a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina (CAASC), Claudia Prudêncio, a nova sede “é um sonho não só dos advogados da região, mas de todos nós aqui também. Sonhamos demais para que isso acontecesse. Durante essa gestão, nós temos o compromisso de agir com muita responsabilidade com o dinheiro do advogado e da advogada, advindo da anuidade”.

Este sonho começou a ser realiazado com a doação do imóvel pelo ex-desembargador Carlos Prudêncio, em 11/12/2014, na gestão do ex-presidente Luis Henrique da Silva Coelho, a quem agradecemos imensamente pelo primeiro passo dado.

Quando assumimos a subseção, nossa primeira visita ao presidente eleito dr. Rafael, já no dia 11/01/2019, na companhia do nosso vice-presidente, dr. Geraldo Francisco Guedes, da secretária geral, dra. Luana Ramalho Moraes Marcon e da secretária geral adjunta, dra. Bruna dos Santos Ulysséa, oportunidade em que apresentamos o pleito para construção de uma sede própria, explicando todos os motivos pelos quais Laguna precisava da sede.

Na oportunidade, o presidente Rafael entendeu ser um pleito justo, e que analisaria através de critérios objetivos e com a devida isonomia, aplicando total transparência à gestão.

Não tinhamos dúvidas de que caso fosse analisado nosso pleito atra-vés dos critérios objetivos, com isonomia em relação as outras subseções do estado, teríamos nossa tão sonhada sede.

Pois bem, na solenidade de posse, realizada em 18/02/2019 no Salão Garibaldi, no Laguna Tourist Hotel, fiz questão de dizer ao presidente Rafael que seria chato, na busca pela tão sonhada sede própria.

Em quase todas oportunidades em que tive com o presidente Rafael, presencialmente, lá vinha eu tocando no assunto da sede.

E o presidente, efetivamente, cumpriu com sua palavra, analisando o pleito dentro da transparência, da isonomia, e reservou o orçamento necessário para elaboração do projeto, e, com sua aprovação, reservou no orçamento da seccional recursos suficientes para a execução da obra, que se concretiza hoje com a assinatura do contrato.

É de se ressaltar que logo no início do segundo ano de gestão veio a pandemia, com suas consequências que todos sabem, e, mesmo assim, prosseguiu com os andamentos necessários para contratação do projeto e posterior licitação da execução da obra.

Uma obra de R$ 420.000,00, além do valor necesário para o projeto e demais taxas, mobilia, que certamente ultrapassará o valor de R$ 500.000,00.

Isso demonstra a importância que o sistema OAB deu à nossa subseção.

É certo que esta sede unirá ainda mais a advocacia da nossa subseção. Servirá para reuniões das comissões, dos conselhos, análise e instrução de processos disciplinares, eventos, cursos e confraternizações.

A sede engrandecerá a advocacia local, e refletirá em toda a sociedade lagunense.

A sede conterá recepção, sala de reuniões, sala dos advogados, dois banheiros, copa, e um auditório para aproximadamente 50 pessoas, além de um espaço para eventos já planejado aos fundos, com chur-rasqueira e capacidade para 80 pessoas.

Então, em nome de todos os advogados da subseção, agradecemos a todo o sistema OAB, na pessoa do presidente Rafael Horn, por tudo que foi feito em pouco mais de 2 anos, diga-se que anos atípicos, e que muito breve podemos inaugurá-la e utilizá-la, servindo como referência para o advogado”.

OAB de Laguna

Congregando mais de 200 advogados, a subseccional de Laguna foi instalada em 10 de abril de 1980.

Seu primeiro presidente foi Adib Abrahão Massih (1980-1982), seguido por Ronaldo Pinho Carneiro (1983-1984), Evilásio Silveira (1985-1986), Júlio Cézar Sampaio Teixeira (1987-1988), Erickson Silveira de Souza (1989-1990), Ernesto Baião Bento (1991-1992), Júlio César Willemann (1993-1994), Helder Remor de Souza (1995-1996-1997-1998-1999-2000), Jaison Silveira de Souza (2001-2002-2003), Erlon da Rosa Fonseca (2004-2005-20006-2007-2008-2009-2010-2011-2012, Luis Henrique da Silva Coelho (2013-2014-2015-2016-2017-2018) e Leandro Schiefler Bento, atual presidente, que assumiu em 2019 e cujo mandato irá até este ano.