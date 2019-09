OAB vai á escola no Farol e no Ana Gondin

A tarde de quarta-feira, 21 foi diferente para aproximadamente 60 alunos da Escola Estadual do Farol de Santa Marta, com a presença da “Comissão OAB Vai à Escola” executando mais uma etapa dos Projetos “O Jovem no Mercado de Trabalho” e “As Crianças e Jovens Fora das Drogas, dos Vícios e dos Crimes”, com a participação do Delegado da DPCAM, Dr Franco Gomes Reginato. Dois ambientes diferentes, um com os jovens do Ensino Médio e outro com adolescentes do sexto ao nono ano daquela escola.

No Ana Gondin

Na próxima segunda-feira, 26, às 19h, será atendida a Escola de Educação Básica Ana Gondin, com o projeto “O Jovem no Mercado de Trabalho”. Já no dia 3 de setembro o mesmo projeto será apresentado aos alunos do CEJA.

Em Imbituba

No início de agosto, exatamente no dia 6, aconteceu a palestra do dr. Franco Gomes Reginato (DPCAM Laguna) que falou sobre “As Crianças e Jovens Fora das Drogas, dos Vícios e dos Crimes”, para 131 estudantes, sendo 125 estudantes e 6 professores, na Escola de Educação Básica Estadual Álvaro Catão, na vizinha Imbituba.

O palestrante explanou sobre a diferença das Polícias Civil e Militar, as responsabilidades de cada uma destas duas instituições, responsáveis pela segurança de nossa comunidade, além das funções e responsabilidades do próprio palestrante no município de Laguna e cidades vizinhas.

Ele também falou sobre ato infracional por crianças e adolescentes e sobre investigação, uma das funções da polícia civil, dando uma verdadeira aula sobre investigação às crianças, aos adolescentes e professores daquela escola pública estadual.

Fez dinâmica “agora você é o investigador”, interagindo com os estudantes e professores, testando os mesmo com exposição de fotos sobre furto, arrombamento e outros, tudo como investigar? local do crime? foi furto ou roubo? com arrombamento, ameaças, portando arma?

Ele também respondeu a perguntas dos estudantes e professores, tornando a palestra uma interação total, entre palestrante, estudantes e professores.

O Dr. Franco também explanou bastante sobre o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, – direitos e deveres das crianças e adolescentes: Quando a idade, como criança termina aos 12 anos de idade, e a que começam a adolescência e idade adulta. Direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, respeito, dignidade, venda de bebidas alcoólicas, venda de fogos de artifícios, trabalhos noturnos, crimes contra a criança e adolescente, porte de arma, registro de arma.

Comentou bastante sobre ato infracional e medidas educativas, como advertência, internação em caso de gravidade, obrigação de reparar os danos, liberdade assistida prestação de serviços à comunidade, fechando quando explicou sobre a diferença de roubo e furto, aliás muito bem explicado pelo palestrante. Parabéns à Comissão OAB Vai à Escola e seu presidente da OAB local, dr. Leandro Schiefler Bento, pela realização destes projetos sociais importantíssimos às nossas crianças e adolescentes.