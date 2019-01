★04/08/1906

Lagunense nascida em 4 de agosto de 1906, filha de dona Celina (Rollin) e de José Guimarães Cabral, eles que eram carinhosamente chamados de Ceci e Juca respectivamente, a “gente de nossa terra”, desta edição, Olga Rollin Cabral, de passagem marcante comandando a biblioteca de nosso antigo Ceal, só granjeou amigos. De uma família de quatro irmãos (Carlos, Francisco Carlos e Armandina, além dela, claro), que eram proprietários da firma Cabral & Irmãos, onde todos trabalhavam, com exceção da nossa homenageada que, como diz o historiador Antonio Carlos Marega, era a encarregada da casa e do relacionamento social da família. Sempre pronta a ajudar a quem lhe procurasse, quando foi convidada a participar da diretoria do Asilo Santa Isabel, logo aceitou e até assumiu a contabilidade da Associação Beneficência Lagunense, então entidade mantenedora da nossa conhecida instituição, além de fazer a aquisição de mantimentos e até mesmo dos caixões, quando dos falecimentos. Mas dona Olga gostava muito de crianças. Quando o Asilo adotou meninas, foi ela a “encarregada”de cuidar e até de orientá-las, inclusive levando-as para passar alguns domingos em sua casa. Dona Olguinha também era exímia “tocadora” de gaita de boca, ensaiando durante a semana para em datas especiais promover um “show” para os velhinhos, fazendo-os dançar e claro garantindo um pouco de alegria a eles. Em 1968, quando ela atuava como responsável pela biblioteca do CEAL, um de seus irmãos, Chiquinho foi acometido de artrite e ela tendo que lhe dar mais atenção, teve que deixar a tesouraria da entidade mas, ainda assim, jamais desligou-se da convivência com os internos e da diretoria, até porque o Asilo foi uma paixão e objetivo de sua vida. Muito querida por todos que a conheciam, principalmente alunos do Ceal, que tratava com muito carinho, dona Olga faleceu em 19 de abril de 1995.