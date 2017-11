Operação Veraneio: Praia cheia e atenção redobrada

Se o tempo colaborar, a previsão é de que as praias e recantos naturais de Laguna fiquem bastante movimentados durante o fim de semana que coincide com mais um UNIVERSIPRAIA, evento que desde ontem(2) recebe universitários do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A Operação Veraneio 2017-2018, a maior operação anual do Corpo de Bombeiros Militar e da Segurança Pública catarinense, está ativa e já na fase de pré-temporada.

Para este fim de semana, estarão funcionando os postos de salvamento das praias do Mar Grosso e do Farol de Santa Marta, com 50 profissionais do Corpo de Bombeiros Militar ou guarda-vidas civis atuando, mediante demanda de público na faixa de areia. A partir de 9 de dezembro, serão acionados todos os 14 postos salva vidas, entre as praias de Itapirubá Sul e do Cardoso, no outro lado da cidade.

Para evitar acidentes e garantir um final de semana seguro, o Corpo de Bombeiros orienta:

– Procure se banhar em áreas monitoradas por guarda-vidas civis ou Bombeiro Militares;

– Não cometa excessos, misturando bebidas alcoólicas com banhos de mar ou em água doce;

– Não se banhe em costões ou áreas rochosas e evite adentrar ao mar muito além da faixa de areia;

– Mantenha supervisão constante sobre crianças;

– Busque nos postos de salvamentos pulseiras de identificação;

– Em caso de dúvidas, peça orientações aos guarda-vidas;

– Verifique as condições do mar e da praia nas bandeiras indicativas, as quais seguem:

Bandeiras que devem ser posicionadas na faixa de areia

Bandeiras que devem ser posicionadas no posto. Indica condições gerais da praia, risco de afogamento e situação do posto.

Além destas bandeiras, há ainda, a bandeira na cor lilás, que indica a ocorrência de águas-vivas nas praias.