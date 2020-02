Ordem de serviço para o acesso norte

Com a presença do nosso sempre governador Eduardo Pinho Moreira, deputado Felipe Estevão, do empresário Samir Ahmad, secretários e servidores municipais, além de representantes da comunidade de Barbacena, na noite de 2ª feira, 17, aconteceu a assinatura da Ordem de Serviço para a empresa Qualidade Construções, de Palhoça, com recursos de R$ 6.299.850,78, financiados pelo BRDE- Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul.

Para o prefeito Mauro Candemil, a assinatura da OS é um ato significativo para o desenvolvimento de Laguna. Ainda usaram da palavra o ex-governador Eduardo Moreira, o deputado Felipe Estevão, vereador Rodrigo Moraes e Oscar Vicente representando o bairro de Barbacena.