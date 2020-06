Os 129 anos do Farol de Santa Marta

A terra de Anita Garibaldi é também referência para os navegantes que passam pelo Atlântico contornando a costa brasileira. Isso graças ao Farol de Santa Marta, em atividade desde o final do século XIX, na próxima quinta-feira, 11, completa 129 anos de fundação.

Alertando quanto aos perigos da Pedra (ou Parcel) do Campo Bom, uma laje com cerca de dois quilômetros de extensão, foi construída por franceses em 1891, no alto do Cabo de Santa Marta. É considerado o maior das Américas e o terceiro do mundo em alcance de foco de luz. Pode ser visto a 34km de distância a olho nu e entre 80km e 90km quilômetros por meio de equipamentos de navegação. As grossas paredes foram erguidas com uma mistura de pedra, concha, areia, barro e óleo de baleia.

O Farol é um equipamento de segurança náutica administrado pela Marinha do Brasil e alguns dos aparatos são originais. Dentro, a escada em caracol, com 142 degraus, conduz os faroleiros à torre, de onde são emitidos os sinais luminosos branco e vermelho a cada 15 segundos. Até o início da pandemia, a visitação interna só era permitida com agendamento prévio junto à Capitania dos Portos, que organiza pequenos grupos. Na parte externa, no entanto, não há restrições e ao fim do isolamento social, é uma dica de passeio indispensável para apreciar a vista, especialmente nos finais de tarde.

O histórico do local, associado à beleza ímpar, faz do Farol um dos atrativos turísticos mais procurados na cidade, ao lado da pesca guiada por botos e a Ponte Anita Garibaldi, inaugurada em 2015. O acesso para chegar ao Farol é feito por balsa, sendo necessário atravessar o canal da barra e seguir por estrada pavimentada (SC 100).

No entorno do farol estão as praias do Farol, Camacho, Cigana e Cardoso, a preferida dos surfistas. Já entre as praias do norte, a do Mar Grosso é a mais frequentada e dá acesso a outras, como a Praia do Gi, onde está a Pedra do Frade – duas rochas sobrepostas que desafiam a gravidade e cuja origem é envolta de mistérios.

No verão, o que falaram sobre o nosso Farol

Tranquilidade

“O Farol Santa Marta era um desejo meu de conhecer desde a adolescência. As expectativas foram superadas pela tranquilidade, bons restaurantes, prainhas bacanas, vistas incríveis! E o Farol, dispensa comentários. Lindo!”

Catherine – Salvador do Sul/RS

Lugar histórico maravilhoso!

“Lugar histórico maravilhoso! Com uma das vistas mais lindas que já vi! Mas vá preparado para uma subida ingrime e terreno acidentado para chegar no farol!”

Luciana – Maringá/PR

Vista fabulosa

“A vista do Morro do farol é maravilhosa e proporciona ao turista uma vista bem bacana das praias do entorno. A caminhada é tranquila e vale muito a pena conhecer esse ponto turístico.”

Ildinei – Nova Esperança/PR

Lugar lindíssimo

“Fiquei apaixonada por este lugar. O caminho que leva até o Farol, também é lindo! Não pudemos entrar para visitá-lo, mas passeamos por toda a volta e a vista é maravilhosa.”

Keila – Joinville/SC

Vista maravilhosa

“Fizemos agendamento para visitação interna, subindo na torre do farol. Que vista incrível.. valeu cada minuto!”

Mariane – Camboriú/SC