Os 50 anos da Apae de Laguna

Fundada há 49 anos, próxima dos 50 anos em 17 de outubro, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de nossa cidade teve como primeira presidente Haydée Maya Monteiro. O local escolhido para abrigar a Associação, na época, foi a então estação de passageiros do então aeroporto de Laguna, que encontrava- se desativado e cuja construção data de um período anterior a 1948. A referida sede foi doada à Apae pelo então prefeito, Francisco de Assis Soares.

No período que antecedeu ao funcionamento, ou seja, entre 1972 e 1975, a instituição legalizou sua documentação e buscou recursos para recuperação do prédio. Assim, precisamente no dia 12 de março de 1975, três anos após a fundação, a Associação iniciou as atividades de sua Unidade Escolar, recebendo o nome de Escola Especial “Solar da Ternura”, cujo objetivo é proporcionar à pessoa com deficiência um programa educacional de qualidade.

A APAE de Laguna, hoje, mantenedora do CAESP “Solar da Ternura”, único Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial no município, sem fins lucrativos, oportuniza há 49 anos atendimento especializado à pessoa com deficiência intelectual e múltipla, bem como a pessoas com transtorno global do desenvolvimento, de zero até sua fase adulta, e suas respectivas famílias, mudanças em seu desenvolvimento global.

Atualmente são atendidos 160 alunos matriculados, nas áreas de assistência social, educação e saúde, nos períodos matutino e vespertino, ocupando nada menos que 60 profissionais.

No setor pedagógico, os alunos são atendidos nos seguintes níveis: Estimulação Precoce; Serviço Pedagógico Específico, Serviço Pedagógico Específico TEA; Serviço de Atendimento Específico- (Vassoura, Cozinha Experimental e Produção de Estopa) e Serviço de Atividade Laboral e serviço de convivência.

No que se refere à saúde, possui profissionais que se dedicam a habilitação

e reabilitação das pessoas com deficiência, através de atendimentos e serviços como: psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, neurologia, naturologia e terapia ocupacional.

A Instituição mantém-se através de recursos oriundos do Poder Público, através de convênios, parcerias e doações diversas da comunidade em geral.

A APAE conta com uma Diretoria Executiva, um Conselho de Administração e um Conselho Fiscal, constituídos por 23 pessoas da comunidade, que prestam serviços voluntários, como também com um quadro de profissionais, sendo eles, diretora escolar, secretárias, auxiliar administrativo, além de uma equipe multiprofissional formada por: assistente social, pedagoga, fisioterapeuta, psicóloga, terapeuta ocupacional, naturóloga e médico Neurologista. Seu quadro de professores é composto por 26 profissionais e uma equipe de apoio formada por motoristas, serviços gerais e merendeira.

Ao longo de sua existência, a APAE de Laguna conseguiu alguns avanços, tanto no aprimoramento dos serviços prestados, criando condições técnicas de agregação de diversos profissionais das áreas de assistência social, saúde e educação, buscando sempre o desenvolvimento global e a melhoria da qualidade de vida dos usuários e de suas famílias, quanto na melhoria de sua estrutura física. Porém com o aumento da demanda atendida e a fila de espera para o ingresso, principalmente, no Programa de Estimulação Precoce e a implantação de salas com novos recursos terapêuticos para os atendimentos oferecidos, observou-se a necessidade de ampliar o Setor de Estimulação Precoce em um novo local, onde poderá agregar um número maior de educandos e melhorar, ainda mais, a qualidade dos atendimentos oferecidos.

Ainda no mês de setembro do ano passado, a equipe de Projetos da Apae, apresentou à Fundação Catarinense de Educação Especial, – FCEE o Projeto: “Readequando Espaços, Garantir A Reabilitação De Vidas”, no valor total de R$1.400,000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). O projeto foi aprovado e parte dos recursos já foi liberada esta semana.

Cinquentenário da Apae

A comemoração dos 50 anos da entidade, começou a ganhar forma esta semana, com o registro de homenagens feitas a pessoas e entidades que contribuem com a instituição, além de ex-presidentes.

Presidida por Antônio Luís da Silva Coelho, a gestão 2020/2022, destaca algumas das ações desenvolvidas. Entre elas, a aprovação dos ProjetosSC+ Mobilidade (aquisição de transporte escolar adaptado) e SC+ Acessibilidade Inclusiva (aquisição de recursos tecnológicos para as salas de aula), provenientes do Programa SC + Inclusiva do Governo do Estado e FCEE; realização de eventos como 1a Feijoada Solidária, Festa Julina na Caixa e 1o Risoto de Frutos do Mar; projeto TAmpae, com a coleta de tampinhas para reversão em recurso financeiro, drive thru nas datas comemorativas para os alunos e respectivamente suas famílias e atendimentos educacionais realizados pelo Caesp Solar da Ternura, assim como os atendimentos da equipe multiprofissional, que não pararam durante a pandemia. Foram realizadas lives educacionais para os alunos, famílias e profissionais, assim como, lives sociais para captação de recursos para a entidade e, também, arrecadação de cestas básicas para as famílias dos usuários. Entre os desafios enfrentados, Antônio ressalta: “Um deles está sendo atender toda a demanda que chega até a entidade. Uma vez que possuímos uma estrutura física que precisa ser readequada para manter a qualidade nos atendimentos oferecidos. Além de lutarmos mensalmente para

cumprir com as obrigações financeiras perante aos colaboradores e fornecedores”. Projeto: “Readequando Espaços, Garantir A Reabilitação De Vidas

O projeto apresentado a Fundação Catarinense de Educação Especial, FCEE, que foi contemplado, com parte já liberada. Conforme a Diretora do Caesp “Solar da Ternura, Emeline, Ramos Feuser Gruner, o recurso financeiro proporcionará uma ampliação no número de vagas oferecidas pela entidade: “Esse projeto, faz-se necessário para a construção de salas maiores e adequadas às crianças do Programa de Estimulação Precoce. Entre as benfeitorias, estão previstas instalação de piso vinílico, sistema de ar condicionado, divisórias das salas em gesso acartonado, banheiros devidamente adaptados e com divisórias em granito e louças em inox, sala para a família e sala de espumados, devidamente montada para o atendimento”. Emeline ainda destaca que : “A base para tornar realidade esse “Novo Setor de Estimulação Precoce” passa pela reestruturação das garagens, uma vez que será reformado e ampliado o espaço superior onde elas ficam atualmente. Portanto, a referida reforma e ampliação irá beneficiar, também, as garagens que, atualmente, não comportam todos os veículos e não oferecem as necessidades adequadas para guarda e estacionamento da nossa frota”.

Homenageados

Com as instalações do Laguna Praia Clube, completamente lotadas, na terça-feira, 23, autoridades (como os prefeitos Samir Ahmad, de Laguna e Deyvisonn da Silva de Souza, de Pescaria Brava, juizes de Direito drs. Elaine Cristina. Klaus de Souza e Renato Muller Bratti e presidente da Câmara de Vereadores, Rhoomening Rodrigues), assim como o Coronel Jefer Francisco Fernandes, presidente da OAB local, dr. Matheus Lameira, dirigentes das bandas União dos Artistas e Carlos Gomes, veneráveis das Lojas Maçônicas da cidade, além de populares e entidades foram homenageadas como: Ondina Silveira, presidente da ACIL, Antonio Claudino Q. Ramos, da AGT Turismo, Suzana da Silveira, aluna mais antiga, Adriano L Cardoso, da Anjo Som Sonorização, Alvino José Junior, corretor de Imóveis Pryscila R Hoegen, gerente geral do Banco do Brasil, agência de Laguna, Banda Juizo, presidentes Renato Brás, do Bloko Rosa, Manoel F Leal e Helder Mauricio, do Bloko Skentaí, Capitão BM, Henrique José H. S. Nunes, do Corpo de Bombeiros, de Laguna, Gisele M de Almeida, gerente geral, da Caixa Econômica Federal, agência. de Laguna, Gabrielle de O. David, Oficial Designada do Cartório de Registro de Imóveis de Laguna, Ingrid B. S. Dário, Oficial Registradora do Cartório de Registro Civil de Títulos e Documentos, e Pessoas Jurídicas, de Laguna, Roberta M. Anjos,diretora presidente, da CASAN, Luciano L. Figueiredo, presidente da CDL, Central Geral do Dízimo Pró-vida, Waldemir C. de Souza, presidente da Sociedade Recreativa 3 de Maio, Humberto J. da Silva, presidente do Clube Congresso Lagunense, Júlio C. da Silva, presidente do Clube de Campo, de Laguna, Maria Izabel de S. Siqueira,presidente de Clube de Mães e Amigas da Apae

À família do CTG do TIO PRETO, Robson A. dos Santos, administrador do Delivery Much Laguna, Ivo Perin, de Perin Contabilidade, Fotógrafo Elvis Palma, Fábio Pamplona, presidente da Fundação Catarinense de Basquetebol FCB/TRIMANIA, Alice Thummel Kuerten,presidente da Federação Estadual das Apaes e do Instituto Guga Kuerten, Edilson dos Santos Godinho, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Mario Tadeu B. Fernandes,presidente do Galo Velho Esporte e Lazer, Ivete Scopel, diretora das Guardiãs de Anita, Douglas Marcelino, comandante da Guarda Municipal, Gabriel Remor Marega, de H INFO INFORMÁTICA, Dra. Tatiana Mansur Blosfeld, presidente do Hospital de Laguna, Fernando e Cida, casal de coordenadores do Movimento de Irmãos N.S. Navegantes, Eduardo e Sonia,casal de coordenadores do Movimento de Irmãos Santo Antônio dos Anjos, Márcio Carneiro, do Jornal de Laguna, Paulo Sergio Silva, do Jornal O Correio, Dr. Daniel Raupp,Juíz Federal da Subseção Judiciária de Laguna, Justiça Federal, Adriano Gulin Ribeiro,sócio Administrador da LAGUNATUR, Edson Roberto, presidente da Liga das Escolas de Samba, Willian Maiate Machado, presidente: do Lions Club de Laguna, Marcos Viana, presidente do Lions Club Natureza Viva, José Francisco Fernandes, venerável Mestre da Loja Maçônica Fraternidade Lagunense, Rozinaldo Cidade Matos, venerável Mestre da Loja Maçônica Quintessencia, Sidnei Remor Guedes,venerável Mestre da Loja Maçônica Regeneração Lagunense, Coronel Jefer Francisco Fernandes,venerável Mestre da Loja Maçônica República Juliana, Fernando Alípio Castro Luz, venerável Mestre da Loja Maçônica Tordesilhas, Enéas Costa Cruz, Capitão de Corveta, da Delegacia da Capitanias dos Portos de Santa Catarina em Laguna, Anézia Martins, Ana Paula Fração e Marlene da Silva, Técnicas do Núcleo de Gestão de Convênio NGC – NÚCLEO TUBARÃO, Gabriel Souza Melo, Mestre Conselheiro, da Ordem Demolay, Capitão PM Elton Rpussenq Rodrigues,Comandante do 1º BPMA/ 3ª CIA da Policia Ambiental, Dr. Diego Parma, delegado da Delegacia Regional de Polícia, Tenente Coronel Rogério Piovesano Bartolamei, comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, André Luis, Diretor do Portal Agora Laguna, Erlon Fonseca, presidente do Laguna Praia Clube.

Ex-presidentes

Gestão: 1972 a 1976 – Haydée Maya Monteiro, representada por sua filha.

Gestão: 1976 a 1977 e 1983 a 1984

Maria Gerusa Lemos Remor, representada por sua filha Elizabeth,.

Gestão: 1977 a 1978

Jurema Mendonça Mendes

Gestão: 1978 a 1983

Maria Salete Remor de Souza

Gestão: 1984 a 1988

Custódia Ribeiro Bittencourt

Gestão: 1988 a 1992

Sônia Floriano Crippa

Gestão: 1992 a 1994

Dra. Sônia Bernadete S. Zanini

Gestão: 1994

Iracema Colete da Silva

Gestão: 1995 a 1998

Almerinda Guedes de Castro

Gestão: 1998/2002

Derci Manoel Cândido

Gestão: 2002/2004 e 2011/2013

Pedro Paulo Nunes, representado por sua filha.

Gestão: 2008

Walmor Medeiros de Oliveira

Gestão: 2008/2010

Agenor Fernandes

Gestão: 2014/2016 e 2017/2019

Jaqueline Manoel Duarte

André Luiz, Diretor da Rádio Difusora, Frederico Zumblick, Diretor Proprietário da Radio Mix, representada por sua funcionária Rinalda. Proprietários: REALIZE CAIXA AQUI, Eduardo de Souza Cardoso e Carla Claudino Pereira.

Presidente: REDE LAÇO

Késia Martins da Silva

Representante de funcionários e voluntários

Roberto Wendhausen

Representante diretoras Caesp Solar da Ternura

Alda Silveira de Souza

Representante dos professores Caesp Solar da Ternura

Zoraide Silveira

Presidente do Rotary Clube República Juliana

Ana Paula Guimarães

Gerente SESC LAGUNA

José Eduardo Fernandes de Oliveira

Presidente da Sociedade Musical Carlos Gomes

Bianca Silva de Oliveira Vieira

Presidente Sociedade Musical União dos Artistas

Geovani Cardoso

Tabelião Tabelionato de Notas e Protestos

Hilson Carlos Kuerten Costa

Diretora Geral: CERES UDESC

lmª Srª. Patrícia Sfair Sunye

Diretor Geral: UNITV

Gilberto

Diretor Geral: UNIMED

Dr. André Luz Guedes

Programação

Hoje, 26, às 10h missa na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes; às 12h almoço para todos os alunos.

Dia 15 de outubro, às 20h jantar dançante no Centro Cultural, com animação da banda Juizo.

Dia 17 de outubro, às 13h30 carreata e às 15h corte do bolo.