Os 70 anos de Amauri Luckina

No sábado, 4, o conhecido desportista Amauri Luckina completou 70 anos de idade, com muita saúde e recebendo mensagens de amigos, especialmente os do futebol como Roberto Dinamite, Zico, Júnior, Márcio Santos, Thiago Coimbra (filho do Zico), Jornalista Roberto Alves, vice-prefeito Julio Willemann e ex-prefeito Everaldo dos Santos, entre outros. Confira algumas manifestações:

“Grande e querido amigo Amauri Luckina. 70 anos? Já? Tá muito bem. Vai longe, vai longe. Trabalhando pela comunidade, fazendo esporte, fazendo aquilo que você gosta. Muita saúde, cara! É mais uma volta do ponteiro, como diria o meu velho amigo Jorge Curi. Enfim, curta esse dia, com a sua família, com seus amigos, com a sua cidade, com a sua comunidade. Você merece. Você é um dos grandes amigos que fiz através do esporte. Vamos comemorar. 70 muita gente não chegou!” (Roberto Alves – Jornalista)

“Grande Amauri Luckina. Quero te passar uma mensagem de felicitações. Parabéns pelos 70 anos de vida. Que Deus te ilumine, com muita saúde. Tudo de bom. Vai aí um abraço do teu amigo Lico” (Antônio Nunes (Lico) – Ex-Jogador)

“Fala grande Amauri. Estou passando aqui para mandar os parabéns pelos seus 70 anos, bem vividos, feliz aniversário e feliz ano novo, para você e sua família. Você é um cara ímpar, é uma pessoa que todo mundo gosta. Meus amigos do futebol sempre comentam. Um abraço.” (Márcio Santos – Ex-Jogador)

“Grande Amauri Luckina, meu parceiro, meu amigo, parabéns. Pelos 70 anos de vida, com muita saúde. Grande abraço, meu amigo.” (Thiago Coimbra – Presidente do Projeto Zico 10)

“Olá Amauri, parabéns, felicidades, tudo de bom. Muitos anos de vida. Setentão é uma marca excepcional. Parabéns pelo belo trabalho que você faz, principalmente com as crianças. Aproveito para desejar um ótimo 2020, com muita saúde, paz e felicidade. Laguna deve estar fervendo. Parabéns!” (Arthur Antunes Coimbra (Zico) Ex-Jogador)

“Fala Amauri. Muita saúde e paz, meu amigo. Felicidades, muitos anos de vida, que você tenha tudo o que você merece. Você é um caro do bem, junto com a sua família, filhos, netos. Que você tenha um dia maravilhoso, assim como um um próspero 2020. Fica com Deus. Beijos no teu coração, muita saúde e paz. Valeu! Parabéns amigooo!” (Carlos Roberto de Oliveira (Roberto Dinamite) Ex-Jogador)

“Grande amigo Amauri. Uma beleza, meu camarada. Chegou aos 70 anos, um espetáculo, em plena forma, saúde pra dar e vender. Tudo de bom meu amigo. Pra você e sua família, junto com todos os seus amigos. Desfrute dessa data marcante, importantíssima né, a gente chegar nesta data em boa forma. Eu estou com 65, devagarinho vou chegar lá, se Deus quiser. Um grande abraço a você. Saudações rubro-negras, continue sendo essa pessoa espetacular que que todos nós admiramos.” (Leovegildo Lins da Gama Junior (Junior ou Maestro)Ex-Jogador e comentárista da Rede Globo)

“Amigo Amauri. Desejo muita saúde e paz. Que Deus possa proteger a você e seus familiares. Que você continue fazendo esse trabalho pelo esporte. Parabéns pelos seus 70 anos.” (Everaldo dos Santos – Ex-Prefeito)

“Grande Amauri Luckina. Hoje é um dia especial. Você movimenta o esporte de Laguna. Uma relação muito forte. Você faz a parte que muita gente gostaria de fazer. Deus vai lhe dar mais vida, agregando mais pessoas pelo esporte. 70 anos é uma dádiva de vida. Parabéns.” (Julio Willemann – Vice-Prefeito)