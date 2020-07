Os estragos do ciclone-bomba

A exemplo de outras cidades catarinenses e gaúchas, Laguna também sentiu a presença do Ciclone-bomba no final da tarde de terça-feira, 30, promovendo destelhamento de algumas residências e até de um galpão, queda de postes e corte no abastecimento de energia elétrica, entre 15h40 e 1h da madrugada, devido ao rompimento de dois cabos da rede de alta tensão, trecho entre Imbituba e Laguna e a queima de transformadores, nesse caso deixando algumas ruas, especialmente do Mar Grosso, entre 8h30 às 14h10, já na quarta-feira, 1º.

Ato de outorga do trecho sul da BR-101

A ANTT-Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou no Diário Oficial da União (DOU) de ontem, 2, a Deliberação número 307, com o ato de outorga da rodovia BR-101/SC, entre Paulo Lopes e a divisa SC/RS, em favor da CCR- Concessionária Catarinense de Rodovias S.A.

A assinatura do respectivo contrato de concessão também foi autorizada e está pronta para acontecer na próxima segunda-feira, 6.

Amurel – Números da pandemia