Os novos rostos do Legislativo

Dando sequência a série de entrevistas com os representantes do povo na Câmara de Vereadores de Laguna a partir de 2021, os focalizados desta edição são Gustavo dos Santos e Rhoomening Souza Rodrigues

Gustavo dos Santos

→ 23 anos

→ Partido Social Liberal

→ Bacharel em Direito

→ Eleito com 946 votos

Qual sua avaliação sobre o resultado das urnas?

Tiro o resultado nas urnas como um saldo muito positivo, pois ali foi visto todo o respaldo da população Lagunense, que acreditou no nosso projeto de fazer uma Laguna melhor, colocando-me como o 3º vereador mais votado nessa eleição, resultado este que será retribuído com muito trabalho nos próximos 4 anos.

Você acredita que foi feita uma renovação na Câmara de Vereadores?

Sim, não só eu acredito como as urnas mostraram isso, colocando nove novos vereadores na Câmara.

A campanha transcorreu como você esperava?

Sim, sabemos de todo o trabalho que passamos durante esses 45 dias, mas a cada visita feita, nós víamos o olhar de esperança no rosto do Lagunense, e era isto que nos movia a cada dia buscar o êxito ao fim das eleições.

Em seu ponto de vista, quais os maiores problemas que a cidade enfrenta atualmente? De que forma seria possível solucioná-los?

Hoje existem inúmeros problemas na cidade de Laguna, mas acredito que os principais deles sejam a saúde, a ausência de emprego e a falta de infraestrutura nos bairros.

Saúde: O ponto principal na saúde acredito que seja buscar recursos a fim de zerar a fila de espera nos postos de saúde, estes que merecem também uma atenção especial da próxima gestão.

Geração de emprego: Temos que Fomentar a vinda de empresas para a cidade, dando todo o suporte necessário para que a mesma empregue cidadãos Lagunenses, e que estes não tenham que sair da cidade em busca de emprego.

Infraestruturas nos bairros: Neste quesito tem-se que estudar cada comunidade de forma individual, analisando suas necessidades em busca de melhorias pontuais.

Como deverá ser sua conduta em relação ao governo municipal?

Pode ter certeza que o Executivo terá um fiscalizador na Câmara de Vereadores, fazendo as cobranças necessárias junto a população, e terá também um grande parceiro em projetos que visem o desenvolvimento da nossa cidade.

Como você pretende atuar em relação às comunidades?

Neste quesito, pretendo exercer o que preguei durante a campanha, dando voz e escutando todas as comunidades de forma individual, vendo a necessidade de cada uma, para dai sim, após voltar a câmara e requerer os projetos necessários de acordo com a particularidade de cada bairro.

Quais os projetos já está elaborando?

Acredito que seja um pouco cedo em falar em projetos, pois como falei acima, pretendo ouvir primeiro as comunidades, para depois apresentar os projetos conforme as solicitações da população.

O que está no caminho certo e o que precisa mudar em Laguna?

Acredito que tanto o executivo quanto o legislativo darão continuidade naquilo que esta dando certo no município, e farão também toda a mudança necessária buscando sempre o melhor para o cidadão Lagunense.

Quais são suas principais preocupações para o início de mandato?

Minha principal preocupação logo de inicio é que o cidadão lagunense volte a ter voz na nossa cidade, pois é através dele que iremos buscar o desenvolvimento necessário, corrigindo os erros de forma pontual, fazendo que Laguna volte a crescer.

O que Laguna pode esperar do vereador Gustavo dos Santos?

Toda população Lagunense pode esperar do Gustavo muito trabalho durante esses próximos 4 anos, aproximando a Câmara de Vereadores dos cidadãos. Além de um vereador que vai voltar a dar voz as comunidades, em busca de geração de emprego e melhorias necessárias que Laguna precisa para voltar a se desenvolver.

Rhoomening Souza

Rodrigues (Pingo)

→ 31 anos

→ Partido da Social Democracia Brasileira

→ Formado em Administração, é acadêmico do curso de Engenharia Civil

→ Eleito com 865 votos

Qual sua avaliação sobre o resultado das urnas?

Foi uma eleição atípica, com altos e baixos devido a pandemia, dificultando o contato direto com os eleitores e que fez com que todos fizessem uma campanha pelos meios eletrônicos, prejudicando principalmente os mais novos.

Você acredita que foi feita uma renovação na Câmara de Vereadores?

Tivemos dois momentos muito distintos, uma da impossibilidade de alguns vereadores de concorrerem por algum impedimento legal e da intenção de alguns concorrem a uma vaga na majoritária e da operação Seival II que prejudicou algumas candidaturas.

A campanha transcorreu como você esperava?

Por concorrer a reeleição não tive muita dificuldade em manter contatos com amigos e eleitores que confiaram no meu trabalho, mas sei que muito tenho que dar de mim para poder melhorar e fazer com que as coisas aconteçam para melhorar a vida dos cidadãos.

Em seu ponto de vista, quais os maiores problemas que a cidade enfrenta atualmente? De que forma seria possível solucioná-los?

Os problemas são diversos, pois temos várias áreas muito carentes. A cidade precisa dá um salto bem mais alto do que se propõe a décadas, do que geralmente falamos e avançamos, como por exemplo, o desenvolvimento no turismo, mas só falar não adianta.

Lembro que meu pai falou que no governo de AdilcioCadorin, foi possível levantar a alto estima do povo em relação a esse item, mas precisamos além disso, construir o que nossos vizinhos fazem ao nosso redor.

A indústria é o grande empregador em nossa região, agora precisamos fazer em conjunto e eliminar a burocracia que impede o desenvolvimento da cidade para gerar empregos e renda para as famílias. Outro exemplo dessa burocracia é o cidadão querer instalar energia em sua residência e ter que enfrentar uma série de dificuldades impostas pelo poder público.

Como deverá ser sua conduta em relação ao governo municipal?

Sempre procurei analisar os projetos de iniciativa do executivo e compartilhar das boas ações. Espero que o governo que se inicia em 2021 tenha o propósito de ser diferente para corresponder com cidade e assim propormos os melhor para todos.

Como você pretende atuar em relação às comunidades?

Sua pergunta é pertinente, pois eu sempre deixei às portas de meu gabinete a disposição da comunidade Lagunense. É essa parceria que pretendo manter e levar os propósitos da sociedade até o executivo para poder solucionar os problemas que chegam até aquela casa ou a minha pessoa.

Quais os projetos já está elaborando?

Uma série de projetos vem em nossa mente nesse momento, mas tudo requer de uma parceria junto com o administrador maior.Como sou ligado à área do esporte e do turismo, vou focar nesses dois itens para buscar junto aos órgãos maiores do estado e da união uma parceria com o município, para poder desenvolver. Quero me associar ao prefeito também na busca da construção da tão sonhada ponte do Pontal, junto ao governo do Estado, aproveitando o apreço que o mesmo tem por Laguna, além de podermos contar com um deputado em nosso município.

O que está no caminho certo e o que precisa mudar em Laguna?

Creio o que o governo anterior buscou realizar obras de pavimentações que foram e são importantes e isso deve continuar, além da seriedade dos projetos que devem ser mais rigorosos em seu cumprimento. Precisamos mudar ainda a burocracia na parte administrativa, enxugando a máquina pública e fazendo gerar recursos para atender as necessidades da população.

Quais são suas principais preocupações para o início de mandato?

Nós estamos vivendo um momento de turbulência. Não sabemos o que pode acontecer com expectativas das vacinas que estão produzindo para nos proteger da Covid19. É uma experiência já mais sentida por esta geração a não ser quem viveu os momentos angustiantes dos anos de 1918/1920 com a gripe espanhola. Espero que esse momento passe para podermos voltar à normalidade e acreditar no governo. É isso que me preocupa.

O que Laguna pode esperar do vereador Gustavo dos Santos?

Sou de uma legislatura que apenas quatro vereadores obtiveram o sucesso a reeleição. Por isso aumenta nossa responsabilidade diante dos mais novos. Eu tenho ainda muito por fazer. Quando estive a frente da gerência de turismo, sempre me dediquei aos projetos da cidade. Por isso vou estar sempre a disposição e me comprometer ainda mais para fazer uma legislatura mais atuante e com muita responsabilidade.