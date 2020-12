Os novos rostos do Legislativo

O JL inicia uma série de entrevistas com aqueles que serão os representantes do povo lagunense na Câmara de Vereadores a partir do próximo ano.

Rodrigo Bento

→ 41 anos

→ Professor de História

→ Partido Liberal

→ Eleito com 326 votos

Qual sua avaliação sobre o resultado das urnas?

Quando montamos uma linha do tempo, em especial nas duas últimas décadas, tivemos uma mudança significativa. Uma ruptura grande nos ditos “mandatários”. Laguna teve 8 anos de PT (Célio Antônio) e 8 anos de PMDB (Everaldo dos Santos e Mauro Candemil). A eleição do Samir mostrou uma alteração nesse sistema o que por outro lado se pensarmos em nível estadual e nacional, a linha Bolsonaro e Moisés surge em Laguna. Um pouco mais liberal, mas que é reflexo, sim isso é.

Você acredita que foi feita uma renovação na Câmara de Vereadores?

Particularmente eu quero acreditar que ocorra na Câmara uma renovação de valores, de ética com o povo lagunense. A casa do povo esta manchada por escândalos de corrupção atrás de escândalos. Sabe, eu como professor, acredito muito no ser humano, na capacidade que ele tem de empreender e ao mesmo tempo fazer o bem. E quero acreditar que os senhores vereadores tem o mesmo pensamento que o meu: Respeito, Transparência e Trabalho para o Povo.

A campanha transcorreu como você esperava?

Em minha situação foi tudo muito rápido. Aceitei aos 48 do segundo tempo e por estarmos em uma pandemia e respeitar o povo, fiz a minha campanha praticamente virtual, usando as redes socias permitidas, conversando com o povo de longe. Sou do grupo de risco e evito ao máximo sair de casa. Minhas reuniões foram todas virtuais. Minha campanha foi da real mudança, mas acima de tudo, do voto de confiança. De alguém que trabalha para a cidade e que conhece a cidade.

Em seu ponto de vista, quais os maiores problemas que a cidade enfrenta atualmente? De que forma seria possível solucioná-los?

Estamos vivendo algo que infelizmente é histórico, que é a Pandemia! Hoje não sabemos quando isso vai acabar. Toda essa avalanche provocada pelo Covid afetou diretamente a Saúde e a Educação. Postos ou subpostos fechados. Médicos e enfermeiros preocupados com sua vida e a vida do próximo. Um hospital que na minha visão não precisa de ajuda, precisa de um grande projeto, seja transformá-lo em hospital universitário ou unir todas as forças politicas e criar realmente um projeto que governo federal e iniciativa privada abracem. Nosso hospital não pode viver de ajuda para sempre. É triste você enxergar que uma grande estrutura física daquela não possui o devido valor. A palavra ajuda é muito triste.

No outro lado da balança está a Educação. Temos uma realidade muito complicada nas escolas e CEIs do município. Cargos políticos em direção de escolas, ausência de valorização dos professores, plano de carreira defasado. Não temos nem psicopedagogos para atender toda a rede de ensino. Aquilo que deveria ser inclusão, é na prática a exclusão criada por cargos políticos. Não temos nem um ginásio de esporte público, e por ai vai.

Como deverá ser sua conduta em relação ao governo municipal?

Da melhor maneira possível. Estarei sempre ao lado do prefeito Samir e do Rogério quando os assuntos e pautas forem para o bem do povo. Nossa cidade precisava de um gestor com outro ponto de visão, de empreendedorismo, de desenvolver e ao mesmo tempo atender as necessidades básicas da população. Quero acreditar que essa é a missão dele. Basicamente é simples: estarei do lado do povo, se ele também estiver, estaremos juntos.

Como o senhor pretende atuar em relação às comunidades?

Trabalhei como professor em todas as principais regiões da cidade e tive a oportunidade de no governo do ex-prefeito Everaldo dos Santos, ser um dos responsáveis por um levantamento minucioso de todos os bairros da cidade. Estudei cada problema de cada canto. Pretendo propor na Câmara que quando a Pandemia passar, para realizarmos sessões em todas as comunidades. O vereador tem que ouvir, ser xingado e elogiado. Somos o elo entre a população e o executivo. Tenho uma estrutura de comunicação em todas as regiões da cidade e isso é muito bom.

Quais os projetos já está elaborando?

Nesta última segunda feira encaminhei algumas pautas ao deputado Felipe Estevão solicitando através de emendas impositivas um olhar em sua terra. Acredito que nossa cidade tem que aproveitar o deputado que representa e por isso, independente de cor partidária, estou sempre pedindo para ele ações para nossa Laguna e a resposta sempre foi positiva. Algumas das solicitações que enviei:

Construção de um Centro de Educação Infantil no bairro Portinho – R$1.300.000.00;

Pavimentação da Estrada Geral da comunidade do Perrixil – R$700.000.00;

Reativação do Projeto Navegar – R$45.000.00;

Urbanização da Praça Polidoro Santiago – R$40.000.00;

Recursos Para a Banda União dos Artistas – R$125.800.00.

O Deputado sinalizou que estaremos lutando por essas e mais algumas que também enviei no decorrer da semana, seja na esfera estadual ou federal.

Independente da colaboração publica, estou montando com algumas pessoas e com o apoio do IPHAN, ações que valorizem a nossa história, educação e cultura.

O que está no caminho certo e o que precisa mudar em Laguna?

A atual gestão que está encerrando seu mandato cumpriu alguns pontos importantíssimos da nossa cidade quando falamos em infraestrutura. O acesso norte e o asfalto no distrito do Ribeirão foram muito bons. Mas temos muito a mudar. Não somos nem de longe uma cidade com infraestrutura turística. Somos refém da sorte e de eventos esporádicos. Isso é o grande problema: a não valorização da indústria turística em Laguna. Temos que valorizar a cidade em um todo. Anita é importante? Sim, mas temos mais o que explorar, valorizar Jerônimo Coelho, Clito de Araújo, sambaquis e muita muita cultura. Precisamos de alguém que construa do zero nossa identidade turística.

Quais são suas principais preocupações para o início de mandato?

Não como vereador e sim como lagunense, estou muito preocupado com a temporada que se aproxima. Nosso município esta a beira de um colapso na saúde e teremos uma transição de governo. Isso é um desafio enorme. Também estou aflito em relação ao quadro de professores ACTs que Laguna possui. Temos muitos profissionais da educação desempregados que estão esperando a possiblidade de o município chamar ou não. Porque independente da Pandemia, os professores não pararam, a educação não parou. Mas aqueles que estão desempregados? O que vai acontecer?

O que Laguna pode esperar do vereador Rodrigo Bento?

Humildade, sempre. Vou continuar sendo o professor Rodrigo do colégio, o Rodrigo da oficina de teatro, da rádio. Enfim, estarei sempre a disposição da nossa população. Desde o dia 16 de outubro já realizei 19 reuniões com inúmeras entidades e pessoas. O lagunense vai ver um Rodrigo que sonha com o impossível, buscando sempre a iniciativa privada para me ajudar. As coisas estão ali, basta fazer. O problema é que nem sempre as pessoas querem fazer. Eu farei, podem me procurar, estarei sempre a disposição naquilo que for bom para a nossa cidade. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer imensamente minha esposa Juliana e meus filhos Isadora e Fernando que estiveram sempre ao meu lado nesta campanha e é claro as 326 pessoas que deram seu voto de confiança e podem ter certeza, não vou decepcionar.

Deise Daiana Xavier Cardoso

→ 39 anos

→ Advogada

→ Movimento Democrático Brasileiro

→ Eleita com 899 votos

Qual sua avaliação sobre o resultado das urnas?

A vontade do povo é soberana. Essa foi uma eleição atípica, sendo que a maior parte dos nossos idosos e grupo de risco justificou o voto, causando reflexos no resultado da eleição.

Você acredita que foi feita uma renovação na Câmara de Vereadores?

Creio que sim. Muitos como eu, trazem na bagagem muito conhecimento dos problemas de nossa cidade e vão trabalhar para materializar a solução de grande parte deles.

A campanha transcorreu como você esperava?

Na verdade, não fiz expectativas com o resultado. Nossa campanha foi crescendo e trazendo muitas pessoas ao nosso projeto, o que me deixou muito feliz e aumentou muito mais minha responsabilidade.

Em seu ponto de vista, quais os maiores problemas que a cidade enfrenta atualmente? De que forma seria possível solucioná-los?

Ahhh… são vários! Vou citar apenas alguns. Saneamento ineficaz; falta de creches e vagas suficientes à demanda apresentada; infraestrutura turística defasada e não competitiva; falta de empresas capacitadas ao turismo; administração pública engessada; insegurança jurídica ao empreendedor. Sistema de Saúde que não contempla a necessidade da população; falta de empregos de qualidade; nossas lagoas assoreadas; poluição do Complexo Lagunar. Como resolver?? Vereadores e prefeito trabalhando em conjunto, cada qual com sua responsabilidade, objetivando o desenvolvimento da cidade através de mecanismos que atraiam o empreendedor e por consequência melhorem a qualidade de vida da população.

Como deverá ser sua conduta em relação ao governo municipal?

Sou a favor de Laguna. Tudo o que for bom para nossa cidade terá meu apoio. Não serei oposição simplesmente porque meu partido não é governo.

Como você pretende atuar em relação às comunidades?

Vou estar presente, primeiro conhecendo os anseios das comunidades e após, reivindicando ações para resolução. Teremos gabinete itinerante nos bairros e comunidades para alcançar o maior número de pessoas e sabermos as demandas importantes para cada região e cobrarmos com maior eficiência do poder executivo soluções. Nosso gabinete itinerante também oferecerá orientações na área jurídica e social.

Quais os projetos que está elaborando?

Ahhh… são muitos!!! Todos saberão a partir de janeiro.

O que está no caminho certo e o que precisa mudar em Laguna?

As obras de infraestrutura precisam continuar. Temos que melhorar a mobilidade urbana; melhorar muito a Saúde e tornar a Administração Pública eficiente para que nossa cidade seja atrativa aos investidores e possamos desenvolvê-la de forma sustentável.

O que Laguna pode esperar da vereadora Deise?

Laguna pode esperar muito trabalho e comprometimento com os projetos importantes para o desenvolvimento da cidade. Na próxima semana vou à Brasília buscar recursos nos Ministérios e juntos aos Deputados Federais e Senadores de Santa Catarina. Serão quatro anos da minha vida dedicados à minha amada Laguna! Prometo honrar cada voto recebido. São 899 votos de confiança ao meu trabalho e de esperança por ações efetivas na condição de vereadora. Não vou decepcionar, podem ter certeza.