★06/01/1920

✝ 25/07/1978

Uma das maiores inteligências da cidade, Osmar Cook nasceu aqui em 6 de janeiro de 1920, filho de Maria (Ferreira) e de Arthur Cook. Estudou como interno no Colégio Stella Maris, na época uma escola com aulas de pintura, música e muita leitura, fato que o incentivou a praticar na vida o que aprendera. Cursou o colegial no Ginásio Lagunense e mais tarde, em 1941, com a morte do pai, abandonou o curso na Faculdade de Engenharia, em Curitiba. De volta à sua (nossa) Laguna, fundou jornais como o AGORA e bloco de carnaval, como o DEMOCRATAS e dedicou-se a escrever crônicas para a Rádio Difusora, ao desenho, pintura, e até a compor (no violão), sambas, valsas e marcha-rancho, até chegar no Hino à Laguna, esta beleza de obra que foi gravada pelo Coral Santo Antônio, que emociona a todos. Jornalista e radialista, por vocação, foi diretor da Rádio Difusora, de Araranguá. Leitor contumaz, lia tudo que lhe chegava às mãos, de clássicos a revistas e magazines. Topógrafo de profissão, foi também um destacado desenhista/projetista, tendo elaborado inúmeros trabalhos para a nossa comunidade. Funcionário público estadual, à disposição, trabalhou por muitos anos na Prefeitura de Laguna. Casado com dona Selva (Soares de Carvalho), igualmente de saudosa memória, teve os filhos Arthur, Nancy, José Carlos, Osmar e Ivens que lhes deram os netos Arthur, Caroline, Clarice, Isabel, Janaina, Juliano, Milene, Osmar, Osmar Felipe, Pedro Rafael e Thiago e dali os bisnetos Henrique, Marina e Arthur. Faleceu em 25 de julho de 1978, portanto aos 58 anos de idade, vítima de edema pulmonar.