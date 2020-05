Natural de Goiânia, Goiás, a professora do Colégio Stella Maris, Pâmela Paes Neves integra o time de profissionais que em meio ao Coronavírus busca novas alternativas de aprendizado para seus alunos. Atualmente, a focalizada vivencia uma rotina atípica, conciliando os afazeres domésticos e da maternidade, com a elaboração de aulas e assistências exclusivamente online.

Formada em Letras, Português e Espanhol, com especialização em Metodologia do Ensino em Línguas, ela completa 10 anos de atividade: “Neste período vivenciei experiências incríveis, desde a realidade de salas de aula de assentamentos, magistérios, rede estadual e escolas renomadas como o Stella Maris, escola que possui um compromisso sério com a educação e que me acolheu de braços abertos”.

Quando questionada sobre os requisitos essenciais para quem atua na área, elenca: “Penso que não possa faltar empatia, inovação, proatividade, comprometimento, ética, reciclagem contínua e amor por tudo que faz. É uma constante entrega. Além disso, não pode faltar planejamento, disciplina e muito preparo. Afinal, ser central no processo de formação de conhecimento de várias pessoas é uma enorme responsabilidade”.

Casada com Rafael, mãe de João Gabriel e Rafaela, ela aponta o que mais lhe realiza no trabalho que executa: “Com toda e absoluta certeza, o que eu mais gosto é conseguir visualizar no meu aluno o aprendizado, é a troca diária de experiências e sentimentos em sala de aula, é o reconhecimento ao serviço bem feito. Gosto de saber que, de alguma forma, eu contribuí para o crescimento daquela pessoa e que deixei marcas positivas em meus alunos”.

Orgulho da mãe, dona Noely Maria, conta aos leitores os desafios enfrentados em sala de aula: “Existem alguns. Penso que o maior desafio seja cativar. Trazer o aluno junto a mim; me ver refletida no olhar do aluno, é um desafio constante. Estar sempre atualizada, manter o equilíbrio entre vida social, pessoal e profissional e, claro, lembrar que hoje os alunos já chegam às salas de aula repletos de informações, este é o mundo deles! Então, hoje, o professor também deve estar bastante conectado e atento, reinventando-se sempre para fazer com que essas informações cheguem aos alunos com um olhar mais didático, científico, reflexivo e crítico”.

Nas raras horas de folga, Pâmela se dedica aos seus maiores amores e passatempos: “Quando tenho um tempo livre dedico-me a ficar com minha família ou dar um pulinho em Xanxerê, no oeste catarinense, para ver a outra parte da família. Também gosto de fazer pães e trufas”.

Como não poderia ser diferente, o tema pandemia veio à tona e a profissional manifestou sua opinião: “Tem sido um grande desafio. Não está sendo fácil para ninguém! Os pais passaram a agregar mais uma dentre tantas funções que já exercem; agora também são professores. Os professores, por sua vez, encontram-se completamente envolvidos com suas aulas que, sequer percebem que o dia passou. O trabalho com as aulas online é exaustivo. Mas somos professores e prezamos pelo comprometimento com a educação. Não posso deixar de levar o conhecimento até o meu aluno, não posso! É o meu dever e faço com amor e respeito a cada aluno e familiar que me permite adentrar suas casas através das telas de celulares e computadores”.