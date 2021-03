Para matar a sua sede

Já estamos no mês de março, mas o calor ainda não deu trégua. Para enfrentar os dias quentes, a hidratação é essencial. Além da água, indispensável e que deve se fazer presente no dia a dia, uma série de outras bebidas saudáveis podem ser incluídas para deixar o corpo preparado para enfrentar as altas temperaturas. Segundo a nutricionista Francine Amboni de Bona, é preciso estar atento: “A hidratação é essencial para o funcionamento correto dos rins, para não termos inchaço e para manter a temperatura interna do corpo. No verão, por exemplo, transpiramos mais, então a reposição de líquidos precisa ser maior. Podemos ingerir líquidos por meio da água potável, sucos ou vitaminas com frutas naturais, chá ou leite gelados, iogurte ou água de coco, por exemplo. Algumas frutas também são ricas em líquido como a melancia, melão, abacaxi, uva, morango, kiwi, laranja, tangerina, entre outras, além de fornecerem também as vitaminas, minerais e fibras”, enfatiza a especialista, que relaciona a importância e os benefícios de algumas das bebidas:

KOMBUCHA

A bebida proteica é probiótica. Nela se encontram os lactobacilos vivos, microorganismos essenciais para o bom funcionamento do intestino, eles atuam diretamente na flora intestinal, ajudando a evitar problemas como a diarreia e a prisão de ventre. Outra grande vantagem dessa bebida é que ela é desintoxicante, podendo fazer parte do cardápio de quem aderiu à dieta detox. Além disso, é rica em vitaminas C, K e do complexo B. Isso significa que é antioxidante, combatendo os radicais livres e deixando o sistema imunológico mais forte e menos suscetível a doenças. Seus micro-organismos também ajudam a acabar com a bactéria H. pylori, que é uma das grandes causadoras da gastrite, portanto seu consumo também alivia dores abdominais.

SUCO ANTIOXIDANTE

Uma sugestão para começar bem o dia é tomando um suco antioxidante. Sugiro o mix de ingredientes como abacaxi, salsão, couve, menta e gengibre. Além de refrescante, fornece água e possui vitaminas e minerais que regulam o funcionamento do organismo.

ÁGUA DE COCO

Seu grande destaque é possuir o potássio, nutriente muito importante que mantém em equilíbrio a quantidade de sal e água eliminados pelos rins. O potássio é o terceiro mineral mais abundante no corpo humano e está presente na água de coco. É responsável também pelo fortalecimento da saúde muscular, óssea, nervosa e circulatória.