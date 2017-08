Parabéns Laguna

Os desejos para nossa amada cidade

Neste dia 29 de Julho, nossa amada cidade completa mais um ano de vida. Amanhã chegamos a importante marca de 341 anos de história. Estamos no seleto grupo das cidades mais antigas do Brasil. Laguna é o local onde passa o marco do Tratado de Tordesilhas e já foi capital da República Juliana, que tentou a separação do Rio Grande do Sul do resto do país, durante a Guerra dos Farrapos.

Aqui foi onde nasceu a lendária Anita Garibaldi e um dos precursores da imprensa catarinense, Jerônimo Coelho.

Mas mesmo com tantas conquistas e história, temos um longo caminho pela frente até nos tornarmos uma cidade bem desenvolvida.

O último relatório que mede o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e PIB per capta, mostra que Laguna está na 95ª posição. Pra ter uma ideia, Tubarão está na 12ª, Capivari de Baixo na 57ª, Imbituba na 59ª e Garopaba na 92ª. Todos os nossos vizinhos a nossa frente! Ou seja: tem muito trabalho pra fazer com que Laguna volte a ser a mais importante cidade da região, como era há algumas dezenas de anos.

E foi querendo saber em que podemos melhorar que fiz uma postagem em meu perfil pessoal no Facebook para perguntar a amigos e conhecidos o que eles desejam para nossa cidade. Onde podemos melhorar para buscar mais desenvolvimento. E o resultado disso você confere ao lado.

Francisco Carlos Pacheco, nascido em Florianópolis, já morou em Laguna, mas hoje reside em Tubarão, porém está sempre em nossa cidade junto de sua família. Para ele um grande desejo é ver a urbanização e humanização dos Molhes da Barra. Que o local se torne um lugar agradável para se caminhar e seja proibido veículos no local. A revitalização da praça Seival foi um passo importante, mas ainda pode ser feito muito mais!

Letícia Mendes da Rosa mandou o relato de sua avó, Maria das Dores Mendes, conhecida na comunidade de Santiago, em Pescaria Brava, como Dona Liquinha. Ela é professora aposentada e tem 75 anos. Um dos desejos dela é ver novamente um cinema em nossa cidade. Ela conta que na década de 60 tinham 3. Hoje, nenhum.

Elizabete Mendes, filha da Dona Liquinha, também tem o mesmo desejo da mãe. Ela ainda acrescenta que tem muitas outras coisas que Laguna carece e que é viável econômica e culturalmente falando, mas, se for nomeá-las a lista ficaria extensa demais. Mas, pra citar um exemplo, tem o desejo de ver a volta do espetáculo “A Tomada de Laguna”, que seria um ótimo começo para voltarmos aos tempos áureos da nossa querida cidade.

Rodolfo Rennella, empresário argentino que veio para Laguna e se apaixonou pela cidade, desde 2007 tem o Mirante da Glória, que já foi restaurante e agora será um centro de eventos. Ele cita o descaso com a área do Morro da Glória como um grande problema, já que lá está um dos monumentos mais importantes da nossa cidade. Entusiasmado e apaixonado pela cidade, ele quer transformar aquela região num ponto turístico aberto ao público de Laguna e turistas e promete investir bastante para que isso aconteça. Só espera uma ajuda do governo municipal para incentivar a transformação dessa tão negligenciada área da cidade.