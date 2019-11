Assinada ordem de serviço para pavimentação de ruas

Reivindicação das mais antigas da comunidade de Passagem da Barra, esta semana foi atendida pelo prefeito Mauro Candemil, assinando ordem de serviço para execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação das ruas Laguna Cinquenta e Geral da praia da Teresa.

A obra será realizada pela empresa Imperial Locação de Equipamentos Ltda, cujo diretor, Adriano Ribeiro de Oliveira, aparece na foto com o prefeito Candemil quando da firmatura do contrato. Com 180 dias para ser efetivada, a obra terá investimentos na ordem de R$349.400,00.