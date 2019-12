Passeio entre o presente e o passado

Além das belas praias, Laguna permite uma verdadeira aula de história ao vivo. Nossos museus, igrejas, casarios -tombados pelo Iphan- e monumentos que atravessam os séculos, carregam um legado importante não apenas para nossa cidade, mas para todo país. Confira alguns dados históricos disponibilizados pelo IPHAN, para despertar no leitor o desejo de contemplar nosso Centro Histórico com os olhos de um turista.

Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos

Substituiu a antiga capela de pau-a-pique construída pelo fundador Domingos de Brito Peixoto, em 1696. Brito Peixoto trouxe consigo uma pequena imagem de Santo Antônio – “o santo casamenteiro”. Outra escultura foi esculpida na Bahia, feita em cedro, no século XVIII. Muitas obras de arte adornam os altares, como a famosa obra do pintor catarinense Victor Meirelles, Imaculada Conceição – La Madonna (1856). Na Igreja Matriz, Anita se casou com “Manoel dos cachorros”.

Fonte da Carioca

Construída em 1863, com arquitetura portuguesa nas cores azul e branca. Até esse ano, a água jorrava de uma pequena bica. A Fonte da Carioca está ao lado da Casa Pinto Ulysséa. A fonte abastece a população, com água pura e cristalina, desde os tempos do Império. Seus tanques, revestidos de mármore carrara deixam a água gelada. Conta-se que a água dessa fonte, que nasce da terra, motivou a localização da cidade por seu fundador. Na época da colonização, Laguna tinha três fontes que abasteciam a cidade: a da Figueirinha (onde Anita e Guiseppe Garibaldi teriam se conhecido), a de Campo de Fora e a da Carioca (a única preservada).

Casa de Câmara e Cadeia (Casa à Praça da Bandeira, Paço Municipal)

Atual Museu Anita Garibaldi, o prédio data de 1735, primeira edificação construída para a fundação da vila de Laguna. No século XVIII, foi ocupada pela Casa da Câmara e Cadeia. Nessa edificação foi proclamada a República Catarinense, em 1839, durante a Guerra dos Farrapos. Com a denominação de Paço do Conselho serviu de cadeia pública (parte inferior) e Câmara de Vereadores (parte superior). Possui valiosas peças – inclusive arqueológicas – que integram passagens da história de Laguna. Na praça, diante do Museu, há uma estátua inaugurada, em 1964, em homenagem a heroína.

Casa da Rua do Rincão

Edificação de arquitetura luso-brasileira, localizada na antiga Rua do Rincão, foi a casa onde Anita viveu com seus pais, no início da adolescência, e vestiu-se para se casar om Manoel dos cachorros, seu primeiro marido. Contém uma urna com terra da sepultura de Anita Garibaldi, do cemitério de Ravena, Itália.

Casa Pinto D´Ulysséa

Datada de 1866, é uma réplica de luxuosa quinta portuguesa, totalmente revestida com azulejos importados de Portugal.